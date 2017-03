Algarve nomeado nos prémios “Publituris Portugal Trade Awards 2017″

Publicado em 08 Março 2017 por RUA

A região do Algarve está nomeada com 13 candidatos para os prémios Publituris Portugal Trade Awards, concurso promovido pelo Jornal Publituris e que pretende distinguir os melhores do ano no setor do Turismo, com a votação a decorrer até ao dia 10 de Março em premios.publituris.pt.

A entrega dos prémios irá decorrer no próximo dia 15 de Março, pelas 11h, no PT Meeting Center (auditório KeyforTravel da BTL), numa cerimónia com a presença da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, e o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo.

Os nomeados para a regio do Algarve são: Salgados Palace & Congress Center, na categoria de Melhor Espaço para Congressos; Zoomarine e Aquashow Park Hotel na categoria de Melhor Parque/Empresa de Animação Turística; marinas de Albufeira, Lagos, Portimão e Vilamoura na categoria de Melhor Marina; Vila Joya na categoria de Melhor Exclusive Hotel; Conrad Algarve e Vila Vita Parc Resort & Spa na categoria de Melhor Luxury Hotel; Pensão Agrícola de Tavira, categoria de Melhor Alojamento em Espaço Rural e os municípios de Lagos e Loulé na categoria de Melhor Autarquia.

Nas palavras da Diretora do Jornal, Carina Monteiro: “Os Publituris Portugal Trade Awards são, à semelhança dos prémios que entregamos em Setembro, uma forma de premiar o que de melhor se faz ao nível do Turismo em Portugal e, assim, reconhecer um dos sectores com maior relevância para a Economia em Portugal”.