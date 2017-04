Algarve Nature Week de regresso de 5 a 14 de Maio

Publicado em 21 Abril 2017 por RUA

A primavera está devidamente instalada no Algarve com temperaturas amenas que incitam a sair de casa e a pôr os pés em marcha rumo à natureza. Observar cetáceos, espiolhar aves, percorrer trilhos serra adentro, pedalar por salinas, mergulhar nas profundezas do Atlântico com garrafa de ar comprimido às costas ou aprender a surfar são algumas das experiências a incluir na lista dos afazeres primaveris. A Algarve Nature Week proporciona-as, de 05 a 14 de maio, e a preços convidativos para tirar o máximo proveito do mundo natural algarvio.

A Algarve Nature Week, evento de turismo de natureza com ofertas especiais em atividades ao ar livre e em alojamento no Algarve, está de volta. Agora na terceira edição, a iniciativa da Região de Turismo do Algarve (RTA) quer atrair ainda mais turistas e residentes, tornando-os verdeiros naturalistas. Para isso, propõe programas no mar e em terra, para aproveitar com amigos, em família ou sozinho, pois há sugestões à medida de todos.

Mas o que torna a Algarve Nature Week 2017 tão cativante? Essencialmente cinco motivos, a começar pelo tema: a natureza. Quase 40 por cento da área total do Algarve possui estatuto de conservação, facto que o torna muito atrativo para os entusiastas do ecoturismo, que procuram lugares de grande importância biológica e paisagística para ocuparem os tempos livres. No ano que foi proclamado como o «Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento» pela Organização das Nações Unidas, a Algarve Nature Week surge assim como o evento ideal para descobrir o Algarve sustentável, mais natural e mais ativo.

Segundo motivo: o número de atividades ao ar livre à espera de quem gosta de natureza, exercício físico e adrenalina. Nesta edição são mais de 130 durante os dez dias do evento e mais de 80 durante a mostra de natureza que o integra. Caminhadas, mergulho, observação de aves e de cetáceos, passeios de bicicleta, de burro, de cavalo, todo-o-terreno, de barco, de caiaque ou de segway, surf e stand up paddle são as tipologias disponíveis, promovidas por mais de 60 empresas de animação turística, unidades de alojamento e agências de viagens do Algarve.

Terceiro motivo: a mostra de natureza, que decorre no Sítio das Quatro Águas, em Tavira, de 05 a 07 de maio. O que é a mostra? Nada mais do que uma exposição das atividades de turismo de natureza que o Algarve oferece todo o ano. Nas Quatro Águas, os visitantes poderão agendar algumas delas e encontrar as suas preferidas. No primeiro dia (05, sexta-feira) são gratuitas. Nos dias seguintes (06 e 07), a preços simpáticos. Quem por ali passar será ainda surpreendido com muitas ações paralelas, desde exposições a aulas de dança ou de patinagem artística no espaço ativo do recinto, tudo com entrada livre. Este ano a mostra de natureza conta com a participação de 26 empresas de animação turística, 20 expositores institucionais e 15 produtores regionais.

Quarto motivo: os preços das atividades, muito acessíveis para que seja possível reservar uma mão-cheia durante os dez dias do evento.

Quinto motivo: as unidades de alojamento parceiras da Nature Week. São catorze, são a melhor escolha para os turistas portugueses e estrangeiros que se deslocarem à região em maio e surgem nesta edição com pacotes combinados de pernoita, pequeno-almoço e atividades em espaços naturais.

«O Algarve tem excelentes condições nos diversos nichos do turismo de natureza, como o cicloturismo, as caminhadas, a observação de aves e o turismo equestre. O produto turismo de natureza e todos estes nichos estão contemplados no Plano de Marketing Estratégico para o Turismo do Algarve, o qual está atualmente a ser revisto, e representam uma das apostas da RTA para os próximos anos. É neste contexto que continuamos a organizar a Algarve Nature Week, iniciativa que dá a conhecer a beleza natural do Algarve, aumentando ao mesmo tempo a procura pela região durante todo o ano e diversificando a oferta turística do destino», afirma o presidente da RTA, Desidério Silva.

As experiências para os dez dias, os parceiros da terceira edição e o programa completo da mostra podem ser consultados em www.algarvenatureweek.pt.