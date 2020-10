Algarve Nature Fest com edição exclusiva para os profissionais de saúde em 2020

Publicado em 14 Outubro 2020 por RUA FM

O Algarve Nature Fest, evento de referência do turismo de natureza realizado anualmente na região, vai ter uma edição especial em 2020, que terá em conta a atual crise de saúde pública. Assim, este ano a iniciativa destina-se em exclusivo aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde da região como forma de agradecimento por estarem, desde março, na linha da frente do combate à pandemia do novo coronavírus. De 17 a 31 de outubro, os profissionais de saúde vão poder desfrutar de um total de 21 experiências ao ar livre, disponibilizadas pelo Turismo do Algarve de forma gratuita, permitindo a descoberta do património natural algarvio.

Há sugestões para os mais aventureiros e outras para quem prefere um ambiente mais tranquilo, podendo ainda optar por atividades com duração mais curta, ou seja, mesmo quem não possa despender de muito tempo encontrará uma experiência na qual possa participar sem colocar em causa a atividade profissional. O que se pretende é que os profissionais de saúde aproveitem este momento para descontrair e desfrutem, em plena harmonia com a natureza, do melhor que a região tem para oferecer: a Natureza.

O programa inclui passeios de bicicleta todo-o-terreno, caminhadas temáticas e guiadas nas serras algarvias, travessia do rio Guadiana em tirolesa, passeios de barco na ria Formosa ou para visita às grutas e observação de golfinhos, passeios de SUP e caiaque, aulas de surf ou visitas às grutas de sal gema de Loulé, entre outras experiências realizadas em áreas naturais ou territórios de baixa densidade. Todas as atividades desta edição do Algarve Nature Fest requerem marcação prévia e são realizadas individualmente ou em pequenos grupos, cumprindo com as recomendações da Direção-Geral de Saúde e das autoridades locais.

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve refere que «este ano, não pudemos promover o Algarve Nature Fest com as características habituais. Mantivemos o formato base, mas as atividades de animação ao ar livre, que costumam ser dirigidas ao público em geral e para as escolas, foram agora disponibilizadas, em exclusivo, aos profissionais de saúde que tanto têm feito pela comunidade. De uma forma simbólica, estamos a prestar uma homenagem a quem está na linha da frente no combate à pandemia».

O responsável pela entidade algarvia conclui que «o Algarve Nature Fest é uma aposta do Turismo do Algarve centrada no produto de turismo de natureza, o que tem permitido divulgar o património natural da região de forma consistente. Trata-se de uma oferta turística na qual temos vindo a apostar e que tem vindo a evoluir de forma muito significativa, com potencial para atrair procura na época que agora se inicia, considerando também a crise sanitária global que estamos a viver. Convidamos, este ano, os profissionais de saúde a juntarem-se ao ANF para vivenciarem algumas das experiências mais procuradas pelos turistas que visitam a região».

O Algarve Nature Fest 2020 é organizado pela Região de Turismo do Algarve, em colaboração com a Administração Regional de Saúde do Algarve e o apoio do Turismo de Portugal, e decorre de 17 a 31 de outubro, numa edição especial, exclusivamente dedicada aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde.

Mais informação em www.algarvenaturefest.pt.