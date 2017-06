Algarve mais próximo de França durante todo o ano

Publicado em 09 Junho 2017 por RUA

O Aeroporto de Faro, a Associação Turismo do Algarve e a companhia aérea easyJet inauguraram hoje (9 junho) as novas rotas para Nice e Lille, com batismo de voo e receção de boas-vindas dedicadas aos passageiros à chegada do Airbus A320, proveniente de Lille.

Com a inauguração dos novos serviços para Nice e Lille, o aeroporto de Faro passa a ligar o Algarve a 10 aeroportos franceses, sendo o mercado francês, neste verão, responsável por um acentuado acréscimo de 30% na oferta total de lugares em relação ao verão do ano passado.

A operação regular da easyJet, a segunda maior companhia aérea em Faro, veio confirmar na temporada uma grande aposta da companhia no mercado francês e uma extraordinária valorização do Algarve enquanto região turística de excelência.

O Diretor easyJet para Portugal, José Lopes comentou: “Estamos extremamente satisfeitos por lançar as ligações entre Faro-Nice e Faro-Lille e reforçar a nossa ambição ao disponibilizar 2.4M lugares para a operação no aeroporto de Faro durante o corrente ano fiscal. O lançamento destas novas rotas sublinha o compromisso da easyJet com o território português. Temos uma estreita relação com França e, por essa razão, é muito importante consolidar este compromisso com o investimento em destinos que são do interesse dos portugueses e dos franceses. Lille e Nice são duas cidades francesas fabulosas e agora estão ligadas ao sul de Portugal através de Faro”.

Esta operação da easyJet para Nice e Lille vai servir a região do Algarve 3 vezes por semana (segundas, quartas e sextas) na temporada de Verão e prolongar-se na temporada de Inverno com duas frequências semanais (segundas e sextas). Com estes novos serviços Faro-Nice e Faro-Lille, a easyJet vai efetuar este Verão mais 244 movimentos em Faro.

As novas rotas da easyJet vão ser asseguradas por Airbus A320, com a capacidade de 186 lugares.