“Algarve is Our Campus” é mote para internacionalização da UAlg

No âmbito do projeto “Algarve is Our Campus – Study and Research in Algarve”, a Universidade do Algarve está a participar na maior feira de educação que se realiza em Moçambique e nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). A “EDUCA MOÇAMBIQUE – Feira e Conferência Internacional de Educação” teve início no dia 3 e prolonga-se até ao próximo dia 7 de maio.

Este evento, que se realiza no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano, em Maputo, pretende promover a oferta especializada de serviços educativos. Segundo dados da organização, a última edição contou com mais de 120 expositores e mais de 80 mil visitantes.

Alicerçada na qualidade do ensino, na localização privilegiada e bem referenciada em contexto internacional pela sua qualidade de vida, clima ameno e recursos turísticos disponíveis, a UAlg considera importante apostar em ações de internacionalização que visem mercados fora da Europa, através da projeção internacional e promoção da sua oferta formativa. Assim, as ações de internacionalização nos PALOP, com particular incidência no mercado moçambicano, revelam-se prioritárias, considerando o potencial de atração de estudantes para formação superior e o benefício que a aproximação linguística e cultural representa nestes mercados.

O projeto “Algarve is Our Campus – Study and Research in Algarve”, cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC Algarve 2020, através do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Internacionalização, tem como objetivo promover e reforçar a notoriedade e atratividade da Universidade do Algarve e da Região através da implementação de ações que visam a internacionalização e o consequente aumento do número de estudantes, docentes e investigadores internacionais.