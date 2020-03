Algarve distinguido com três vencedores nos prémios Publituris Portugal Trade Awards 2020

Publicado em 17 Março 2020 por RUA FM

Publituris Portugal Trade Awards, anualmente organizado pelo Jornal Publituris, elege Centro de Congressos do Algarve, Zoomarine e Marina de Vilamoura nos Prémios da sua 10ª edição, distinguidos na excelência do Turismo, em 16 categorias a concurso.

Com 14 nomeados, a Região do Algarve vence em três categorias: o melhor “Espaço para Congressos” com o Centro de Congressos do Algarve, como melhor “Parque Temático” com o Zoomarine e como a melhor “Marina”, a Marina de Vilamoura.

Condecorados como “Os Melhores do Turismo em Portugal”, os vencedores resultam de uma média ponderada entre os votos dos assinantes da newsletter do Publituris (40%) e dos votos do Júri (60%), ambos realizados através das plataformas digitais. A votação que decorreu, entre o dia de 28 de fevereiro e 10 de março, juntou como júri várias personalidades, entre elas representantes de associações do sector, ex-secretários de Estado do Turismo, empresários, profissionais, consultores e jornalistas.

Com o patrocínio do Novo Banco, e ainda a parceria da AVK, Eurologistix, Multislide, Green Media, Rituais, Key for Travel e Universidade Lusófona, os Prémios Publituris Trade Awards voltam a eleger aqueles que se destacam pela sua primazia e compromisso nas várias áreas do setor do Turismo.

