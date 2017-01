Algarve conquista prémio de “Melhor Destino de Golfe”

Publicado em 26 Janeiro 2017 por RUA

O Algarve foi distinguido como o Melhor Destino Europeu para a prática de golfe nos prémios anuais atribuídos pela conceituada revista britânica Today`s Golfer.

Estes prémios, por muitos considerados como os óscares da indústria do golfe, resultam da votação dos leitores da publicação que elegeram, de forma expressiva, o Algarve como região de excelência para a prática desta modalidade, tendo esta alcançado 48% dos votos face aos outros destinos concorrentes. Para além deste prémio, conquistado pela primeira vez, o Algarve foi ainda reconhecido, pela quarta vez com o prémio Best Value que distingue a relação qualidade/preço da região como um dos grandes fatores atrativos para os praticantes de golfe.

Depois de em 2016 se ter comemorado os 50 anos de existência da prática de golfe na região, esta dupla distinção representa, na opinião da Associação Turismo do Algarve (ATA), a agência responsável pela promoção do destino junto dos mercados externos, “um excelente indicador para este início de 2017 e a materialização do sucesso alcançado através do esforço e do trabalho conjunto desenvolvido pela ATA e pelos seus associados em torno do compromisso contínuo para assegurar a excelência que os golfistas esperam de um destino como o Algarve”. Nas palavras de Dora Coelho, diretora executiva da ATA, “é um grande orgulho para o destino ser reconhecido internacionalmente com estes dois prémios, os quais resultam da forte estratégia de promoção que temos vindo a desenvolver em parceria com o setor privado da indústria de turismo de golfe”.

De recordar que o golfe é um produto turístico de extrema relevância para o Algarve, na medida em que contribui, de forma significativa, como uma alternativa forte e eficaz no combate à sazonalidade, assumindo atualmente um peso fulcral e crescente nas receitas globais do destino: em 2016 foram registadas cerca de 1,3 milhões de voltas de golf, o que correspondeu a um aumento de 10,5% em relação ao ano anterior.

Contando, neste momento, com cerca de 40 campos de golfe, dispersos pela região e com diferentes características, o Algarve reúne um conjunto de condições que fazem deste um destino de golfe de excelência, com destaque para a qualidade das infraestruturas e para o bom clima que permite a prática desta modalidade ao longo de todo o ano.