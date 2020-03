Algarve com 14 nomeados para os prémios Publituris Portugal Trade Awards 2020

Publicado em 02 Março 2020 por RUA FM

O Algarve tem 14 nomeados para os Portugal Trade Awards que vão distinguir os melhores no setor do Turismo, pela 10ª vez consecutiva, no próximo dia 17 de março, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, com a apresentação a cargo de Paulo Pires e com a presença da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, e o presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros.

Centro de Congressos do Algarve, Palácio de Congressos do Algarve – Hotel Salgados Palace, Aquashow Park Hotel, Zoomarine, Zebra Safari Tours, Marina de Albufeira, Lagos, Portimão e Vilamoura, Vila Joya, Vila Vita Parc Resort & Spa, Farmhouse of the Palms, Fazenda Nova Country House são os nomeados, sendo que Loulé está também referenciado como possível Melhor Município.

Ao todo, serão condecoradas 16 categorias, entre as quais importa destacar as que têm concorrentes algarvios:Espaço para Congressos, Parque Temático, Animação Turística, Marina, Exclusive Hotel, Luxury Hotel, Alojamento em Espaço Rural e Município.

Os vencedores resultam de uma média ponderada entre os votos dos assinantes da newsletter do Publituris (40%) e dos votos do Júri (60%) que é constituído por diversas personalidades do setor turístico: representantes de associações do setor, ex-secretários de Estado do Turismo, empresários, profissionais, consultores e jornalistas.

Os Publituris Portugal Trade Awards contam o patrocínio do Novo Banco e da Travelport, e ainda a parceria da AVK, Eurologistix, Multislide, Green Media, Rituais, Key for Travel e Universidade Lusófona.