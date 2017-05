Algarve Biomedical Center e Hospital Particular do Algarve assinam protocolo para “mais e melhor saúde no Algarve”

Publicado em 23 Maio 2017 por RUA

No dia 23 de maio, pelas 11h30, o Algarve Biomedical Center (ABC) e o Hospital Particular do Algarve (HPA) assinaram um protocolo de colaboração, na sala de seminários da reitoria na Universidade do Algarve, com vista a estreitar a parceria entre estes dois organismos e a conseguir “mais e melhor saúde no Algarve”.

O ABC visa a melhoria contínua dos cuidados de saúde a prestar à população, desenvolvendo atividades de investigação e formação pré e pós graduada dos profissionais de saúde, permitindo o acesso à inovação nesta área aos Algarvios.

Já o Hospital Particular do Algarve (HPA) desde há muito que se estabeleceu no Algarve como uma instituição de carácter inovador e com um elevado padrão de qualidade nos cuidados de saúde.

Tendo em conta os objetivos comuns, o ABC e o HPA resolveram unir esforços nas áreas da investigação, inovação, formação e melhoria dos cuidados de saúde, visando a disponibilização dos melhores cuidados aos Algarvios e a quem os visita.