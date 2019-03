Algarve 2020 promove inclusão social e combate a pobreza e discriminação

Publicado em 01 Março 2019 por RUA

Está aberto o segundo período de apresentação de candidaturas no contexto da iniciativa Portugal Inovação Social, mediante a publicação do Aviso n.º ALG-34-2019-02, relativo ao Programa de Parcerias para o Impacto, lançado pelo Programa Operacional Regional CRESC ALGARVE 2020.

Este aviso destina-se a projetos para a sustentabilidade, inovação e experimentação social, a concretizar através do programa de PARCERIAS PARA O IMPACTO, um dos instrumentos da Iniciativa Portugal Inovação Social, tem como objetivos específicos apoiar a dinamização do empreendedorismo social e fomentar abordagens locais inovadoras de desenvolvimento social e promover estratégias locais de inclusão ativa.

Em alinhamento com os objetivos específicos do CRESC ALGARVE 2020, o instrumento de financiamento programa de PARCERIAS PARA O IMPACTO visa estimular a criação, desenvolvimento e/ou crescimento de Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social (IIES) de elevado potencial de impacto, promovendo a sua robustez operacional e financeira, e dinamizar a prática de investimento social ao alavancar o financiamento privado ou público de investidores sociais e aprofundar a sua vocação de filantropia de impacto, a qual implica o apoio financeiro plurianual a iniciativas, disponibilizando acompanhamento e requerendo medição de resultados e promoção da sua sustentabilidade financeira.

O CRESC ALGARVE 2020 reservou uma dotação de € 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros), sendo que a comparticipação pública da despesa elegível é repartida pelo Fundo Social Europeu – FSE (80%), devendo as candidaturas ser submetidas no Balcão 2020 até às 18 horas do dia 29 de abrir de 2019.

