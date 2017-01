Algarve 2020 aprovou mais de dez milhões de euros

Publicado em 03 Janeiro 2017 por RUA

A Comissão Diretiva do Programa Operacional aprovou mais de dez milhões de euros de apoios financeiros, referentes a candidaturas nos domínios dos Planos de Ação de Regeneração Urbana (PARU’s), património cultural, saúde, formação profissional e modernização administrativa.

A reunião teve como principais pontos da ordem de trabalhos a aprovação de 34 candidaturas no montante global de 14 milhões de euros, nos domínios da reabilitação urbana, do património cultural, das infraestruturas e equipamentos sociais e de saúde, da promoção, das tecnologias de informação e da comunicação (TIC’s) na administração local e em serviços públicos.

Nesta 17:ª reunião da Comissão Diretiva do PO ALGARVE 2020, também foi feito o ponto de situação do programa a 30 de novembro de 2016, que inclui novas aprovações de investimentos no Sistema de Incentivos (SI), totalizando 327 operações aprovadas e registando comparticipações na ordem dos 79 milhões de euros.

Parte significativa dos apoios concedidos destina-se ao “Eixo Prioritário 8 – Modernizar e Capacitar a Administração” do PO ALGARVE 2020, com o fim de melhorar o acesso às TIC’s, nomeadamente na restruturação tecnológica dos serviços de informação da Universidade do Algarve, com o aumento da largura de banda entre os Campus da Penha e de Gambelas, as operações de apetrechamento dos serviços com um centro de dados (datacenter) e a implementação de ferramentas CRM para tornar mais inteligentes os serviços digitais da Região de Turismo do Algarve (RTA) e do sítio na Internet www.visitalgarve.pt.

Outros exemplos de projetos aprovados vão para o “AlgarveMais Digital”, uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) envolvendo os 16 municípios do Algarve e visando o redesign e desmaterialização – harmonização e normalização dos portais autárquicos existentes, bem como a integração de plataformas móveis (mobile) ou ainda a reestruturação tecnológica a implementar no Centro Hospitalar do Algarve (CHAlgarve), visando a desmaterialização dos processos internos e na especialidade de cardiologia, nas áreas da hemodinâmica e ecocardiologia, infraestruturas para um novo datacenter e para gestão documental.

O gestor do PO ALGARVE 2020, Francisco Serra, aproveitou para salientar na reunião as deliberações do Governo que permitem operacionalizar o “Acelerador do Investimento Municipal” introduzindo majorações de 10% para os pedidos de pagamento com entrada até 31 de dezembro de 2016 e de 7,5% para os que venham a ocorrer até 31 de julho deste novo ano de 2017, bem como algumas medidas de simplificação de investimento público de âmbito municipal, aprovadas em 2 de novembro pela Comissão Interministerial de Coordenação do PORTUGAL 2020.

A lista atualizada de projetos aprovados no PO ALGARVE 2020 está disponível para consulta aqui