Algar e BACF Algarve fazem balanço positivo da “Horta Solidária”

Passado ano e meio sobre a assinatura do protocolo de cooperação celebrado entre a Algar e o Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve (BACF) no âmbito do projeto “HORTA SOLIDÁRIA”, ambas as entidades fazem agora um balanço positivo sobre a iniciativa. Recorde-se que esta ação avançou em Março de 2016 como resultado de uma parceria entre a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares e o Ministério da Justiça, através da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.

O objetivo do projeto “HORTA SOLIDÁRIA” foi conceder competências aos reclusos do instituto de reinserção social, nomeadamente dos estabelecimentos prisionais de Faro e Olhão.

Ao longo deste período, cerca de 20 homens passaram pelo projeto, a grande maioria já em liberdade condicional e a trabalhar. Equipas compostas, em regra, por 4 homens, realizaram atividades no âmbito da produção de hortícolas em agricultura biológica, desenvolvidas nos terrenos cedidos pelo Ministério da Agricultura (Patacão, Faro) e com o resultado do seu trabalho permitiram que muitas famílias carenciadas apoiadas pelo BACF passassem a ter acesso a alimentos saudáveis variados.

Para a plantação das hortícolas, ao abrigo do referido protocolo, o BACF tem contado com a cedência do composto NUTRIVERDE® produzido pela Algar a partir da valorização dos resíduos verdes. Um produto 100% natural, amigo do ambiente, ideal para utilização como fertilizante orgânico e ou substrato que pode ser usado como fator de produção em agricultura biológica.

Desde março de 2016 até à presente data, a Algar entregou 26,62 toneladas do composto NUTRIVERDE® para aplicação no cultivo de hortícolas diversas (alface, tomate, pimento, curgete, abóbora, couves, favas, cebola e batata-doce). Ao longo de um ano e meio de trabalho desenvolvido produziram-se 12 toneladas destes alimentos, entretanto distribuídos por instituições de todo o Algarve que, através do BACF, apoiam um total de 18 mil pessoas.

A “Horta Solidária” tem-se revelado assim um projeto extremamente emblemático e significativo, pois para além dos excelentes resultados verificados, tem permitido trabalhar questões muito importantes como a integração social, a proteção do ambiente e os cuidados nutricionais, neste caso a integração de alimentos mais saudáveis na alimentação de pessoas carenciadas de todo o Algarve.

O projeto Horta Solidária conta atualmente com mais parceiros que “alimentam esta ideia”, a saber:

» componente pública

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (com a cedência do terreno, água, equipamentos, combustível, mão de obra para o manuseamento dos equipamentos e apoio técnico – sem custos);

Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (EP Olhão e EP Faro com a cedência de reclusos – com custos);

Câmara Municipal de Loulé (cedência de transporte a escolas que desenvolvem atividades na HORTA e transporte de estrume – sem custos);

Câmara Municipal de Faro (cedência de transporte de estrume – sem custos);

Universidade do Algarve (envolvimento de alunos e docentes do curso de agronomia – sem custos);

Federação Portuguesa Bancos Alimentares (através de protocolos cedência de plantas/sementes, bem como fatores de produção como adubos – sem custos);

ARS Algarve (promoção de uma alimentação saudável – sem custos).

» componente privada

ALGAR (cedência de composto NUTRIVERDE – sem custos);

PLANTALGARVE (cedência de plantas – sem custos);

VIDAVERDE (cedência de plantas – sem custos);

EQUINOSTRUM (cedência de estrume – com custos);

Centro Hípico de Loulé (cedência de estrume – sem custos).

» componente social

MAPS (envolvimento de utentes em recuperação de toxicodependência – sem custos);

GATO (envolvimento de utentes em recuperação de toxicodependência – sem custos);

ACASO (envolvimento de utentes com deficiência e incapacidade – sem custos):

EXISTIR (envolvimento de utentes com deficiência e incapacidade – sem custos);

AAPCDAM (envolvimento de utentes com deficiência e incapacidade – sem custos);

ASMAL (estágios e CEI+ de utentes com deficiência e incapacidade – com custos).

De referir ainda que no âmbito da atividade da Algar a empresa coopera com diversos projetos locais visando o desenvolvimento da região do Algarve, e promove, com regularidade, campanhas de sensibilização ambiental destinadas à população em geral, pequeno comércio e serviços.