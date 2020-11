Algar e a ENTRAJUDA promovem “Recolha Solidária de Brinquedos”

Publicado em 18 Novembro 2020 por RUA FM

A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (SEPR), que decorre de 21 a 29 de novembro, este ano tem como tema central os ”Resíduos invisíveis”.

De acordo com o site oficial da european week for waste reduction (https://ewwr.eu), a produção de um smartphone com menos de 200 gramas entregue numa embalagem pequena gera ​​86 quilos de resíduos. Falamos dos resíduos que resultam dos processos de fabricação dos produtos. Grande parte dos resíduos invisíveis não podem ser reciclados e têm como destino os aterros.

Todos podemos agir e contribuir para reduzir o desperdício invisível. A produção e consumo sustentável só será possível se os produtos/objetos tiveram uma vida útil mais longa, ou seja, se os reutilizarmos, repararmos, se os comprarmos em segunda mão, alugarmos e/ou compartilharmos em vez de possuí-los, as possibilidades são imensas!

O aumento da vida útil dos produtos, dos objetos, reduz a necessidade de nova produção e, portanto, a quantidade de resíduos produzidos durante a sua fabricação.

A Algar e a ENTRAJUDA associam-se todos os anos à SEPR, incentivando a prevenção de resíduos através da promoção de uma campanha de angariação de brinquedos usados (bonecos, bolas, livros, jogos, cds, entre outros) intitulada “Recolha Solidária de Brinquedos”, que vai estar a decorrer em todas as instalações da Algar, (www.algar.com.pt), até final do mês de Novembro e com a qual poderá contribuir. Os brinquedos angariados, estando em bom estado de conservação, serão depois entregues às famílias carenciadas apoiadas pela Instituição de Solidariedade Social ENTRAJUDA.