Aldina Duarte, Beethoven, Sílvia Pérez Cruz e uma programação especial de natal para as famílias encerram as comemorações dos 15 anos do Teatro das Figuras, em Dezembro

Em dezembro, o Teatro das Figuras, em Faro, encerra as comemorações dos seus 15 anos de atividade com uma programação pensada para os seus mais diversos públicos, apostando fortemente na música ao vivo, em que se destacam os concertos das artistas Aldina Duarte e Sílvia Pérez Cruz, e o bailado A Rainha da Neve, inspirado no conto de Hans Christian Andersen, pela Companhia de Dança do Algarve.

Música

Aldina Duarte, uma das grandes vozes do Fado contemporâneo, reconhecida pela sua personalidade artística inconfundível e pela sua singular capacidade interpretativa, atua no dia 4 de dezembro às 19h30. O concerto insere-se na digressão de apresentação do seu mais recente disco, Roubados, que editou em novembro de 2019 e para o qual escolheu reportório de fadistas que são referência na sua arte (Amália Rodrigues, Beatriz da Conceição, Carlos do Carmo, Carlos Ramos, Celeste Rodrigues, Hermínia Silva, João Ferreira Rosa, Lucilia do Carmo, Maria da Fé, Maria Teresa de Noronha, Tony de Matos e Tristão da Silva ), criando as suas próprias versões dos originais por si “roubados”.

A espanhola Silvia Pérez Cruz & Farsa Circus Band chega a Faro no dia 15 de dezembro, pelas 19h30, para um espetáculo único, em que apresenta Farsa, o seu último disco, criado a partir de diálogos com outras disciplinas artísticas como o teatro, o cinema, a dança, a poesia, a pintura ou o cinema de animação. Gravado entre 2019 e 2020, Farsa (género impossível) responde à inquietação da artista em relação à dualidade do que se mostra e o que realmente somos, como sobrevive a fragilidade interior, do íntimo, nestes tempos em que o superficial é tão arrasador que o que se vê pode chegar a confundir-se com o que se escuta.

A 3 de dezembro o Teatro das Figuras continua a sua homenagem a Beethoven como tem vindo a acontecer nos meses de outubro e novembro. Beethoven e a sua época – Bomtempo insere-se na celebração dos 250 anos do nascimento do compositor, com particular enfoque na música instrumental de câmara e comemora o grande aniversário de Beethoven numa perspetiva de contextualização e enquadramento com outros célebres músicos da sua época com quem revela mais afinidades.

Teatro

Animais Carnívoros, uma coprodução Útero e Teatro das Figuras que se insere no Ciclo Às Quintas no Teatro, sobe a palco no dia 10 de dezembro. Trata-se de uma proposta que questiona o papel do público no teatro e não só, numa época “Covid” e “pós-Covid” que vem reforçar esse pensamento acerca da relação de uma obra com o público. Partindo do texto Os animais carnívoros do livro Evocação Animal de Herberto Hélder, as palavras ecoam fazendo-nos pensar no modo como vivemos agora e que caminhos conseguiremos trilhar.

Destaque ainda para O meu Amigo Robô, uma peça infantil apresentada no dia 13 de dezembro, que conta a estória do encontro entre uma menina e um robô. Será que um robô pode ser nosso amigo? Será que sabe dar abraços? Será que tem coração?

Dança

No fim de semana de 19 e 20 de dezembro, com duas sessões às 16h00, o Teatro da Figuras apresenta o bailado A Rainha da Neve pela Companhia de Dança do Algarve. Um espetáculo para toda a família que transporta o público para um mundo fantástico, em que um espelho mágico tem a particularidade de fazer desaparecer todas as coisas boas e bonitas que nele se refletem e aumentar tudo o que é inútil e feio. Um dia, o espelho mágico estilhaça-se em milhões de bocadinhos, que voam e se espalham pelo mundo inteiro, atingindo o pequeno Kay. Este torna-se, então, sensível aos encantos da gélida Rainha da Neve que o leva para o seu distante palácio.

Poesia

No âmbito do ciclo Noites de Poesia, terá lugar no dia 2 de dezembro, às 19h30, A Língua no Ouvido, um projeto do escritor Luis Ene e do músico Todd Sheldrick. Um escritor diz alguns textos da sua autoria. As palavras dobram-se e desdobram-se à procura de um sentido. Os sons adicionam-se às palavras.

Programação Paralela

Continuam as palestras online Vidas Com Arte, no canal de Youtube do Teatro das Figuras, que começaram na quarentena e têm como objetivo dar a conhecer os percursos artísticos e criativos de artistas já com créditos firmados mas também de novos artistas emergentes: no dia 10 de Dezembro o convidado é o incontornável encenador Ricardo Pais.

Informação completa sobre a programação disponível no sítio de Internet do Teatro das Figuras.