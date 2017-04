Aldeias de Guerreiros do Rio e Vaqueiros candidatas às 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias

Publicado em 06 Abril 2017 por RUA

O Município de Alcoutim concretizou a candidatura das aldeias de Guerreiros do Rio e Vaqueiros às 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias, iniciativa que pretende eleger as 7 mais maravilhosas aldeias do País. Guerreiros do Rio concorre na categoria Aldeias Ribeirinhas e Vaqueiros concorre na categoria Aldeias Rurais.

O concurso 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias pretende demonstrar que o país tem nesta rúbrica um património valioso e diferenciador.

São 322 as candidatas, apuradas entre 446 apresentadas que estão divididas em sete categorias – Aldeias Monumento, Aldeias de Mar, Aldeias Ribeirinhas, Aldeias Rurais, Aldeias Remotas, Aldeias Autênticas e Aldeias em Área Protegidas.

Um painel de especialistas terá a missão de efetuar a primeira seleção de aldeias, entre uma longa lista de candidatas, escolhendo as 49 aldeias pré-finalistas do concurso, que serão reveladas a 7 de abril. A votação pública para eleição das 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias, irá decorrer a partir de 3 de julho de 2017.

Explorar o património histórico, natural, gastronómico e olhar para um território cheio de diversidade, de tradição e de encanto são alguns dos objetivos que estão por detrás desta iniciativa.

Este projeto conta com o apoio institucional do Gabinete do Ministro Adjunto, do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, da Secretária de Estado do Turismo, do Turismo de Portugal, da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, Centro Nacional de Cultura, Federação Minha Terra, e Associação Portugal Genial.