Aldeia de Estoi pode vir a ser uma das 7 Maravilhas de Portugal

Publicado em 15 Abril 2017 por RUA

A aldeia de Estoi, no concelho de Faro, foi escolhida entre 322 aldeias de Portugal, como uma das 49 pré-finalistas na categoria de Aldeias-Monumento, numa iniciativa da “7 Maravilhas de Portugal”.

Estoi, situada na União de Freguesias de Conceição e Estoi, caracteriza-se pelo seu património de onde se destacam vários monumentos como as Ruínas de Milreu que representam um dos mais importantes sinais da presença romana no Algarve, a Igreja Matriz de Estoi, construída no século XVI e reedificada nos séculos XVII e XIX, o Palácio de Estoi, com os seus jardins, fontes e estatuária, ou a Ermida de Nossa Senhora do Pé da Cruz, templo seiscentista onde se podem encontrar azulejos de padrão do século XVII e uma imagem da Nossa Senhora datada do século XVIII.

A iniciativa “7 Maravilhas de Portugal” dedicado às aldeias portuguesas tem como objetivo “demonstrar o território fora dos centros urbanos, mostrando que as aldeias são uma fonte de oportunidades”.

A partir de 9 de julho, a RTP irá transmitir aos domingos uma gala dedicada a cada uma das sete categorias. Os portugueses poderão então votar na sua aldeia favorita durante a semana que antecede essa gala, através de um telefonema para um número a designar. A partir de 20 de agosto, data da última gala, a lista final de 14 finalistas ficará fechada. Os portugueses têm, a partir daí, duas semanas para decidir. Os resultados finais das “7 Maravilhas de Portugal – Aldeias”, serão conhecidos a 3 de Setembro.