Aldeia de Alte vai a votos para ser uma das 7 Maravilhas de Portugal

Publicado em 13 Julho 2017 por RUA

No âmbito de uma candidatura promovida pela câmara municipal de loulé, alte é uma das pré-finalistas do concurso das 7 maravilhas de portugal® – aldeias, na categoria de “aldeia autêntica”.

São 49 aldeias as pré-finalistas deste concurso, divididas em 7 categorias, selecionadas por um painel de especialistas escolhidos pela organização desta iniciativa, formado por 21 elementos de cada uma das 7 regiões e de diversas áreas científicas, que escolheram as 7 aldeias por cada categoria, por ordem de preferência.

A votação decorre durante as 7 galas especiais transmitidas pela rtp aos domingos, após o telejornal das 20h00, a partir de 9 de julho até agosto. Em cada gala estará uma categoria a votação, sendo a de “aldeia autêntica”, em que alte participa, no dia 6 de agosto, em podense.

A votação é exclusivamente feita através de chamada telefónica durante as galas (chamada de valor acrescentado), sendo os números de votação disponibilizados sensivelmente 5 minutos depois do início de cada gala. Não há limites de votos em cada aldeia, podendo votar-se através do mesmo número de telefone tantas vezes quantas o utilizador pretender.

A partir de 20 de agosto serão conhecidas todas as 14 aldeias finalistas apuradas, que irão novamente a votação até ao dia 3 de setembro com a gala final onde serão eleitas as 7 maravilhas de portugal® – aldeias (apuradas pelo maior número de votos em cada categoria).

Para os responsáveis municipais, pretende-se com esta candidatura de alte às 7 maravilhas de portugal® – aldeias, promover o património histórico e cultural, a natureza, a gastronomia, as gentes e os costumes, atraindo mais pessoas para o interior do concelho de loulé, contribuindo assim para a valorização e dinamização desta que já foi considerada como a “aldeia mais portuguesa de portugal” e também do próprio município de loulé.