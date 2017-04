Alcoutim volta a acolher Campeonato Nacional de Esperanças – Canoagem

Publicado em 17 Abril 2017 por RUA

No próximo dia 30 de abril, Alcoutim irá receber, pelo terceiro ano consecutivo, o Campeonato Nacional de Esperanças I em Canoagem. Prova organizada pelo Grupo Desportivo de Alcoutim (GDA) em colaboração com Federação Portuguesa de Canoagem e Associação Regional de Canoagem do Algarve, com o apoio do Município de Alcoutim, em que estarão presentes os melhores da canoagem portuguesa.

Reconhecendo a capacidade do grupo de trabalho alcoutenejo, a Federação Portuguesa de Canoagem voltou a agendar a primeira prova do Nacional de Esperanças para Alcoutim. A prova, a disputar no rio Guadiana, tem início marcado para as 10h00 e contará com a participação de mais de 500 atletas, em representação de dezenas de clubes de todo o País.

Tendo em conta o sucesso do evento em anos anteriores, trazendo a Alcoutim centenas de atletas e visitantes, bem como o incentivo que constitui para a prática desportiva, o Município de Alcoutim irá atribuir ao GDA uma comparticipação financeira no montante de 10 mil euros, para fazer face às despesas inerentes à realização do mesmo.

Beneficiando de excelentes condições naturais oferecidas pelo rio Guadiana, Alcoutim tem vindo a afirmar-se como grande potência regional de canoagem.