Alcoutim recolhe cerca de uma tonelada de resíduos na Campanha “Por mim, Por Todos, Por Alcoutim sem lixo”

Publicado em 08 Julho 2019 por RUA

A Campanha de Sensibilização e Limpeza “Por mim, Por Todos, Por Alcoutim sem lixo” tem dois eixos: ações de limpeza com voluntários e ações de sensibilização direta. O Município de Alcoutim promove esta campanha dirigida à população em geral, com o objetivo de potenciar o desempenho de um papel mais ativo e consciente por parte dos cidadãos no âmbito da correta gestão dos resíduos produzidos, mas em especial os jovens.

A iniciativa teve a sua primeira ação no passado sábado, dia 6 de julho e juntou 15 voluntários, a maioria bolseiros da Bolsas de Estudo “Dr. João Dias”, o presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos Santos Gonçalves e os vereadores Paulo Paulino e José Galrito, que percorreram aproximadamente 28 kms da estrada nacional 124, entre Martim Longo e Alcoutim, e algumas zonas urbanas da vila de Alcoutim, nos quais limparam a berma da estrada do concelho recolhendo cerca de uma tonelada de lixo, destacando-se uma grande quantidade de objetos de plástico.

A caminhada contou com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Alcoutim, da Guarda Nacional Republicana, do Agrupamento 1107 de Escuteiros de Alcoutim, da União de Freguesias de Alcoutim Pereiro, da Junta de freguesia de Martim Longo, da Junta de Freguesia de Giões e da empresa ALGAR.