Albufeira recebe mais uma edição do OPTO

Decorrem os últimos preparativos para a 6ª edição do ‘OPTO – Fórum de Educação e Formação do Algarve’, que decorre no Pavilhão Desportivo de Albufeira nos dias 9, 10 e 11 de maio. O evento, que já é considerado um dos mais significativos Fóruns de Educação e Formação no sul do País, traz novamente a Albufeira centenas de expositores, entre universidades, escolas secundárias e profissionais e outras entidades que aproveitam este espaço privilegiado para apresentar a sua oferta educativa e formativa.

A abertura do certame está marcada para dia 9 de maio. As inscrições estão praticamente encerradas e, segundo a Câmara de Albufeira, até ao momento já se encontram inscritos 50 expositores (representando o ensino superior público e privado, agrupamentos de escolas, escolas profissionais, centros de formação, autoridades policiais e de socorro, associações e outras entidades ligadas ao ensino e à formação) – e estão a ser feitos os últimos preparativos no recinto e ao nível do programa de animação, que à semelhança das edições anteriores.

A iniciativa irá também contemplar exibições de artes performativas e de desporto, shows interativos, demonstrações culinárias, oficinas temáticas, atividades de exploração científica e outras demonstrações profissionais.

A organização pertence ao Município de Albufeira, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares-Direção de Serviços da Região do Algarve (DGEstE) e Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e conta com a colaboração dos três agrupamentos de Escolas do concelho.

A organização lembra que durante os dias do evento, que há descontos especiais para viagens de grupo nos comboios da CP, de e para Albufeira, em todas as linhas. Os autocarros urbanos GIRO serão gratuitos em toda a cidade e também entre a estação de Ferreiras e o Pavilhão Desportivo, mediante a apresentação de passe próprio emitido pela organização.

Mais informações aqui