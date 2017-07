Albufeira investe 13,5 milhões nas acessibilidades e rede viária

Publicado em 07 Julho 2017 por RUA

O Município de Albufeira investiu na melhoria das acessibilidades viárias do concelho através da repavimentação de vias e substituição de passadeiras nas várias freguesias. De 2014 a 2017 foram concluídas 31 empreitadas, estão a ser executadas outras 15 e foram requalificadas cerca de 60 passadeiras, o que corresponde a um investimento na ordem dos 13,5 milhões de euros. Segundo a autarquia, estas obras pretendem melhorar a mobilidade urbana e aumentar a segurança rodoviária e pedonal em Albufeira.

Nos últimos quatro anos, a Câmara Municipal de Albufeira adjudicou 46 empreitadas de repavimentação de arruamentos por todo o concelho, numa extensão de 100 quilómetros, que totalizou 12.660.000,00 Euros. “O investimento em acessibilidades viárias tem vindo a crescer ao longo deste mandato, com um investimento de cerca de 53% em 2016, o que equivale a cerca de 5 milhões de euros, perspetivando-se para este ano um valor de investimento idêntico ou superior”, garante José Carlos Rolo, vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira com o pelouro da Rede Viária.

Além das empreitadas de pavimentação, a autarquia efetuou vários trabalhos de manutenção de vias, que incluíram a construção e reparação de passeios e calçadas, a execução de pinturas de pavimento e a colocação de sinalização vertical. Foram ainda substituídas 45 passadeiras pintadas, por calçada grada branca ou pavê, com o objetivo de melhorar a visibilidade e aumentar o seu tempo de vida útil, e construídas 12 passadeiras sobrelevadas em alguns pontos críticos do concelho como medida de redução de velocidade.

“O Município de Albufeira tem levado a cabo um conjunto de intervenções para melhorar as acessibilidades e a segurança nas várias freguesias. De 2014 até ao presente já investimos cerca de 13,5 milhões de euros em obras na rede viária, que incluem repavimentações, construção e reparação de passeios e calçadas, passadeiras, pinturas de estrada e aquisição de sinalética vertical”, explica José Carlos Rolo, O autarca assegura que o objetivo é “proporcionar à população mais conforto, mais segurança e melhor Espaço Público”.

A Câmara Municipal encontra-se também a investir na substituição da iluminação pública convencional por tecnologia LED. No total já foram substituídas 325 luminárias, num investimento municipal superior a 90 mil euros e que “representa uma poupança anual a rondar os 32 mil euros, prevendo-se o retorno do investimento em menos de 3 anos”, explicou José Carlos Rolo, também com o pelouro da Iluminação Pública.