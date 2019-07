Alameda Beer Fest regressa com 140 variedades de cerveja

Publicado em 01 Julho 2019 por RUA

Faro irá receber, de 04 a 06 de julho, a quinta edição do evento “Alameda Beer Fest- Festival Internacional de Cervejas e Cervejeiros Artesanais”, um formato de evento inovador e mediático, organizado pelo Município de Faro, OG & Associados e Ambifaro- Gestão de Equipamentos Municipais.

Este ano, a iniciativa contará com a presença de 29 cervejeiros e os visitantes poderão degustar 140 variedades de cerveja artesanal. A capital do Algarve volta a ser, com o “Alameda Beer Fest”, a referência mais mediática, a sul da Península Ibérica, atraindo grandes cervejeiros e projetos já consolidados.

Além das cervejas artesanais, haverá ainda street food, música e performances artísticas.

O festival abre as suas portas das 18h00 às 01h00 na quinta-feira e das 18h00 às 02h00 na sexta e sábado, contando com uma vasta programação, marcadamente virada para a ligação com a cerveja e o empreendedorismo crafter em estreita harmonia com o local do evento, o Jardim da Alameda – um ícone da capital e dos farenses.

Bandas em arruada e dj’s darão o tom musical transversal a todas as idades.

Estes são os ingredientes de um grande evento que marcará a agenda algarvia, tal como definição da cerveja artesanal: de qualidade elevada, pura e alegre, com personalidade e caráter próprios e uma motivação de empreender enorme. Serão, novamente, 3 dias inesquecíveis que ficarão na memória dos visitantes.

Programa do evento:

04 julho

Arruada Funkarmonica – 19h30;21h30;23h00

Dj Nuno Silva- 18h00 às 22h00

Clube dos Solteiros Histéricos (Dj’s)- 22h00 às 01h00

05 julho

Arruada Al-Fanfare – 19h30;21h30;23h00

Dj André Salgueiro- 18h00 às 22h00

Dj Vitor Torpedo – 22h00 às 02h00

06 julho

Arruada Funkyoubrassband- 19h30;21h30;23h00

Dj Nuno Silva – 18h00 às 22h00

Dj Rodrigo da Mata – 22h00 às 02h00