“Akredita +” de portas abertas

Publicado em 06 Abril 2017 por RUA

O Projeto Akredita + E6G vai dinamizar dois dias abertos (8 e 9 de abril), onde toda a comunidade será convidada a “experimentar” as atividades que o projeto dinamiza por meio de workshops, oficinas.

A iniciativa começa às 11h, com pausa para almoço das 13h às 15h e volta a abrir das 15h às 19h e acontece em frente ao Centro Autárquico, em Quarteira.

A iniciativa parte de um desafio do Programa Escolhas de abrir as “portas” dos projetos à comunidade, tendo como principal objetivo a divulgação dos projetos a nível local e, do próprio Programa Escolhas, a nível nacional. Pretende-se que os projetos promovam um conjunto de iniciativas abertas a toda a comunidade. torneios e concertos.

Durante o dia Vão decorrer várias atividades, algumas em simultâneo, entre elas: workshops de produção de música, de graffiti, de dança e teatro; atividades com animais e atividades para as crianças (jogos lúdicos) pinturas faciais, zumba, um torneio de futebol, e dois concertos ao fim da tarde em ambos os dias. Encontramo-nos, ainda, a efetivar esforços para que possa estar presente uma rádio local a acompanhar uma manhã/ tarde do evento.