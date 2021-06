“Agentes Internos” busca novos participantes para o mês de junho

Publicado em 09 Junho 2021 por RUA FM

O projeto de Ana Borralho e João Galante vem a público para o recrutamento de novos integrantes para a sua realização.

Procuram-se 10 pessoas, entre os 15 e os 80 anos para integrarem a criação.

O projeto tem a duração de 5 sessões de ensaio e um dia de apresentação. Os candidatos deverão ter disponibilidade para a totalidade do processo.

Os ensaios decorrem do dia 21 a 25 de julho, entre as 17h00 e as 21h30.

A apresentação final terá palco no dia 26 de junho, as 19h30 (os participantes deverão estar presentes as 17h00) no Cinema Ossónoba, em Estoi.

A candidatura estará aberta até o dia 12 de junho, através do e-mail: cultura@cm-faro.pt, com os seguintes dados:

Nome

Idade/Data de nascimento

Contacto telefónico

Local de residência

Texto de Motivação

Foto de Rosto e/ou corpo (ao critério do participante)

Agentes Internos, serve para repensar o nosso modo de viver em sociedade. Com enfoque mais aprofundado nas questões da sustentabilidade e alterações climáticas, esta peça quer dar palavras às pessoas para uma reflexão e pensamento sobre as transformações que a sociedade actual vive (num tempo que impõe verdadeiras mudanças). Um jogo de perguntas, com respostas improvisadas, a partir da experiência de vida de cada participante. Mudar o mundo a partir (da minha família, do meu vizinho, do meu bairro, da

minha cidade, do meu país, do meu continente) do meu mundo.

Um jogo de perguntas sobre a sustentabilidade

Se a salvação do planeta dependesse de ti, e se fosses político, qual o primeiro passo para a

mudança? se pudesse mudar algo na tua rua, o que seria?

Projeto realizado no contexto do Central Artes – Programação Cultural em Rede – uma iniciativa conjunta de cinco municípios do Algarve Central (Loulé, Albufeira, Faro, Olhão e Tavira) no seguimento de uma candidatura realizada ao CRESC Algarve 2020 (Programa Operacional Regional do Algarve), instrumento financeiro, com fundos comunitários, que visa o apoio ao desenvolvimento do Algarve. Apoiado por Portugal e pela União Europeia.