Afonso Dias e Confraria dos Gastrónomos do Algarve animam Ciclo Algarve (in)temporal

21 Junho 2017

O ciclo “Algarve (in)temporal: ciclo de divulgação artística da Música, Literatura, Gastronomia e Património” regressa já no dia 23 de junho, a Tunes (no edifício da antiga Junta de Freguesia), pelas 21h30 e terá como convidados Afonso Dias e a Confraria dos Gastrónomos do Algarve. A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Silves (CMS) e tem entrada livre.

Este ciclo – que procurou trazer a cada sessão uma combinação de música, literatura, gastronomia e património, promovendo autênticas viagens no tempo ao sabor do imaginário, tradições e identidade –retende dar a conhecer as práticas artísticas da região em momentos animados e que permitam despertar a curiosidade dos participantes, numa aposta na vitalidade, qualidade, originalidade e diferenciação no que concerne à programação cultural, bem como na pluralidade e diversificação de formatos, conteúdos, abordagens, públicos-alvo e áreas geográficas.

Mais informações sobre o ciclo poderão ser recolhidas junto do Sector de Cultura da CMS, através do telefone 282 440 800 ou email: cultura@cm-silves.pt.