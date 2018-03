Aeroporto Faro realiza simulacro à escala total

Publicado em 19 Março 2018 por RUA

Amanhã, dia 20 de março, entre 00:15 e as 03:00, será testado o Plano de Emergência do Aeroporto de Faro, através de um simulacro de emergência à escala total e que irá envolver diversas entidades no apoio aos sinistrados de um hipotético acidente aéreo.

O exercício terá lugar na área aeroportuária e servirá para testar os meios de socorro numa situação de emergência envolvendo uma aeronave.

A realização deste tipo de exercícios é obrigatória para efeitos de manutenção do Certificado de Aeródromo, tem frequência mínima de dois anos e é supervisionado pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).

O simulacro aferirá a eficácia dos meios internos e externos no salvamento de vidas na simulação de um acidente com aeronave.

Para além dos serviços aeroportuários, forças de segurança e assistência em escala, serão envolvidas as várias entidades externas do âmbito da Proteção Civil regional e municipal, corpos de Bombeiros, serviços de saúde pública e as autoridades civis e militares apropriadas para a rápida resolução da situação, tendo em conta a dimensão do evento.