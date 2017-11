Aeroporto de Faro atinge os 8 milhões de passageiros

Publicado em 07 Novembro 2017 por RUA

O Aeroporto de Faro atingiu o marco dos 8 milhões de passageiros processados anualmente. Esta meta é hoje simbolicamente celebrada junto do staff, comunidade aeroportuária e envolvente regional, com um conjunto de iniciativas entre as quais as boas-vindas por parte da ANA | VINCI

Airports a quem desembarcar do voo da Companhia aérea Jet2.com, proveniente de Birmingham, pelas 13h10 locais. Da celebração fazem parte igualmente momentos de animação, sonoridades e performances regionais que caraterizam o Algarve.

Para Carlos Lacerda, CEO da ANA Aeroportos de Portugal, “esta celebração é o culminar do trabalho desenvolvido pela equipa da ANA em particular a do Aeroporto de Faro que ao longo dos últimos anos acompanhou o crescimento e adaptação deste Aeroporto às necessidades das companhias aéreas e dos passageiros, oferecendo um serviço melhor e mais completo sem que essas adaptações tenham restringido o crescimento.”

A jet2.com, parceira nesta celebração, é a 3ª maior companhia aérea a servir o Aeroporto de Faro e a região do Algarve. A companhia britânica JET2.com destacou-se ao contribuir para o acentuado crescimento nos passageiros processados na temporada de Verão no Aeroporto de Faro, em particular pelo aumento da oferta a partir do Reino Unido com duas novas rotas e serviços diários desde Birmingham e Londres Stansted. “A celebração feita com a JET2.com reveste-se de um significado grande para o Aeroporto de Faro não só pelo papel que esta companhia aérea tem tido na promoção deste aeroporto e da região, como pelo compromisso que continua a assumir ao prolongar estas duas novas rotas na atual temporada de Inverno 17’18, o que vem solidificar os esforços do Aeroporto e da ANA | VINCI Airports para contrariar a sazonalidade turística

que caracteriza o Algarve”, afirma Alberto Mota Borges, Diretor do Aeroporto de Faro.

A ANA Aeroportos de Portugal | VINCI Airports e o Aeroporto de Faro aproveitam a celebração deste importante marco para agradecer uma vez mais a todos os parceiros e clientes uma temporada excecional e convidam toda a comunidade para conhecer o novo terminal remodelado e a sua ampla oferta de Voos, Serviços e Novas Áreas Comerciais.