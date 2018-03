Acordeão e folar animam o próximo domingo em Pechão

Publicado em 20 Março 2018 por RUA

O Polidesportivo de Pechão acolhe, no próximo domingo, 25 de março, o 20º Festival do Folar e o 2º Festival do Acordeão. A iniciativa, do Clube Oriental de Pechão, conta com o apoio do Município de Olhão.

Os apreciadores do tradicional doce da Páscoa – o folar -, terão à disposição, no Polidesportivo local, prova, venda e concurso de folares da região, a partir das 11h00 e até às 19h00. Durante o evento, os visitantes podem assistir à atuação do Rancho Folclórico da Conceição de Faro.

No mesmo local, a partir das 15h00, decorre o 2º Festival do Acordeão, instrumento fundamental da música popular portuguesa e com grande expressão no concelho olhanense. Participam Francisco Sabóia (Loulé), Pedro Ivo (Olhão), Jorge Alves (Moncarapacho), Francisco Ervilha (Pechão) e Enídio Gonçalves (Loulé).