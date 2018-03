Ação de voluntariado para “Limpeza de mato e recolha de material sólido combustível” no Campus de Gambelas

Publicado em 22 Março 2018 por RUA

No dia 24 de março, entre as 9h30 e as 12h30, irá realizar-se uma ação de voluntariado para “Limpeza de mato e recolha de material sólido combustível”, com ponto de encontro no Bar da Associação Académica (Bar do Álvaro), no Campus das Gambelas da Universidade do Algarve (UAlg).

Trata-se de um evento cariz ecológico, que tenta promover o desenvolvimento de uma consciência ambiental positiva com a comunidade envolvida, além do espírito de entreajuda.

Deste modo, convida-se toda a comunidade e respetivos familiares a participarem nesta ação.

As inscrições devem ser enviadas para st@ualg.pt