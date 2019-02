Academia OCS “abre portas” a talentos emergentes do mundo da música com novo programa de estágios

Publicado em 05 Fevereiro 2019 por RUA

Focada na criação de oportunidades para os novos talentos, a Orquestra Clássica do Sul lança a segunda edição do projeto Academia OCS. Esta iniciativa, dirigida a alunos de música do Ensino Superior, engloba dois estágios que culminam com um concerto de orquestra e nos quais os jovens estudantes podem participar.

Lado a lado com os músicos, nos ensaios e nos concertos, os participantes selecionados vão poder trabalhar com profissionais da área, maestros e solistas convidados numa aprendizagem diária e intensa, bem como conhecer o quotidiano de uma formação orquestral. Este projeto surge precisamente, com o objetivo de partilhar com jovens aspirantes a instrumentistas de orquestra os princípios básicos da atividade de uma orquestra profissional.

Este ano os jovens participantes terão a oportunidade de desenvolver os estágios da Academia OCS em dois concertos da programação do FIMA – Festival Internacional de Música do Algarve: no Concerto de Abertura “Grandes Períodos da História da Música – o Romantismo”, dia 31 de março no Cineteatro Louletano, e no Concerto de Encerramento “Música e Viagens”, dia 31 de maio, no Teatro das Figuras em Faro.

Maxime Tortelier é o maestro convidado para o Concerto de Abertura e Jed Barahal, violoncelista norte-americano, ocupará o lugar do solista. Com direção do maestro Rui Pinheiro, o Concerto de Encerramento conta com a presença de dois solistas convidados – Daniel Stabrawa (violino) e Máté Sücsz (viola). Nestes concertos serão interpretadas obras de M. Glinka, E. Elgar, P. Tchaikovsky, A. Dvorák, C. Weber e W. A. Mozart.

As candidaturas aos estágios da Academia OCS 2019 decorrem até dia 24 de fevereiro e serão admitidos academistas para os seguintes instrumentos: violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, oboé, trompa, trombone, trombone baixo, tuba e percussão.

Para mais informações os interessados poderão consultar o site oficial da OCS disponível em http://www.ocs.pt/pt/ocs/audicoes/academia-ocs ou contactar pelo telefone: 289 860 890.