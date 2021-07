Abre nesta sexta-feira a exposição “Cerâmicas importadas em Tavira”.

Publicado em 07 Julho 2021 por RUA FM

No dia 09 de julho, abre ao público, no espaço expositivo – Bairro almóada do Convento da Graça – Pousada de Tavira, a exposição “Cerâmicas importadas em Tavira. Séculos XIV e XVI”, a qual ficará patente, durante os próximos três anos.

Com esta mostra pretende-se dar a conhecer as relações comerciais de Tavira, entre os séculos XIV e XVI. Neste período, chegou à nossa cidade um conjunto significativo de cerâmica importada que as escavações arqueológicas colocaram a descoberto, nomeadamente, peças vindas de Sevilha e de outros importantes centros produtores como Valência e Reino de Granada.

Também a exposição “De Triana a Tavira. Cerâmicas Sevilhanas dos séculos XIV a XVI”, patente no Núcleo Islâmico, reflete as ligações comerciais entre Tavira e esta cidade da Andaluzia.

Devido à atual situação pandémica, os interessados em visitar a exposição presente, na Pousada do Convento da Graça, deverão proceder a agendamento prévio, através do número 281 329 040.