Abertas candidaturas para residentes no Loulé Design Lab

Publicado em 26 Julho 2017 por RUA

No âmbito da iniciativa Loulé Criativo, a Câmara Municipal de Loulé vai abrir, no início do mês de setembro, um espaço dedicado ao Design e à incubação de projetos nas indústrias criativas.

Sediado no Convento Espírito Santo, o Loulé Design Lab é um laboratório de criação, investigação e experimentação, com eixo no design, numa forte ligação à cultura e à economia local e em rede alargada com outras instituições e projetos de referência.

As principais linhas programáticas são o acolhimento e a incubação de criadores em espaços de coworking, oficinas partilhadas e showroom; a promoção de projetos de investigação aplicada à produção local; um laboratório de criação e desenvolvimento de produtos; uma rede de oficinas parceiras e uma programação regular com residências artísticas, workshops, conferências e exposições.

Destinado a designers, artesãos, investigadores e outros empreendedores das áreas criativas, o “Loulé Design Lab” oferece mentoria específica, uma rede de mestres artesãos e uma programação regular com conferências, workshops, exposições e seminários de empreendedorismo entre outras facilidades, a troco de uma contribuição para uma bolsa de horas que visa, acima de tudo, dinamizar a própria comunidade.

As candidaturas para a primeira geração de residentes no espaço estão abertas até 11 de agosto.

Para mais informações – www.louledesignlab.pt