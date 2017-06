Abertas as inscrições para a Rota do Petisco Terras do Arade

Publicado em 07 Junho 2017 por RUA

Lagos, Aljezur, Vila do Bispo, Olhão e Faro já petiscam. Agora é o momento de começar a pensar nas próximas paragens. Em Setembro, as Terras do Arade irão acolher esta odisseia gastronómica que encherá de sabor e animação os concelhos de Portimão, Lagos, Monchique e Silves.

Com início a 9 de Setembro e prolongando-se até 15 de Outubro, a Rota do Petisco Terras do Arade acaba de abrir as inscrições para todos os restaurantes e pastelarias interessados em participar desta iniciativa. A inscrição deverá ser feita através do preenchimento do formulário que se encontra disponível nos websites da Teia D’Impulsos (www.teiadimpulsos.pt) e da Rota do Petisco (www.rotadopetisco.com).

A Rota do Petisco Terras do Arade será para todos os gostos. Além dos tradicionais menus Petisco e Doce Regional, baseados nos produtos e/ou modos de confecção tradicionais portugueses, os estabelecimentos que servem essencialmente cozinha internacional terão igualmente a oportunidade de participar através da modalidade Rota do Mundo. Esta edição traz ainda uma novidade. Apostando numa oferta mais diferenciada, a Rota dos Chefs lança o desafio aos “mestres da cozinha” de entrarem nesta iniciativa com um petisco de autor baseado em produtos regionais.

Mas a Rota do Petisco Terras do Arade irá bem além da oferta gastronómica. Através da Rota do Comércio, os estabelecimentos comerciais são convidados a entrar neste evento, apresentando descontos em produtos seleccionados aos portadores do Passaporte da Rota. E depois do sucesso do ano passado, também estará de regresso a Rota do Mercado, chamando para a festa os comerciantes dos mercados municipais que têm aqui uma oportunidade única de divulgarem a qualidade dos seus produtos. As inscrições para a Rota do Comércio e para a Rota do Mercado encontram-se igualmente abertas no mesmo formato das outras modalidades da Rota do Petisco.

Recordamos que a Rota do Petisco, cujo impacto à escala regional tem vindo a ser comprovado ano após ano, é uma excelente montra para os estabelecimentos participantes que encontram aqui uma forma de divulgarem a sua oferta e fidelizarem novos clientes. Estas são mais-valias que ultrapassam largamente o período de funcionamento do evento. As inscrições para a Rota do Petisco Terras do Arade prolongam-se até ao dia 22 de Julho de 2017.

Se quiser saber mais, consulte os websites da Teia D’Impulsos ou da Rota do Petisco, onde encontrará os regulamentos de participação nas diferentes modalidades da Rota do Petisco. Mais dúvidas serão esclarecidas através do e-mail rotadopetisco@gmail.com.