Abertas as candidaturas ao Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas.

Publicado em 24 Abril 2020 por RUA FM

O IPDJ, I.P. abriu as candidaturas ao Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas.

O Programa visa promover práticas de voluntariado juvenil no âmbito da preservação da natureza, florestas e respetivos ecossistemas, através da sensibilização das populações em geral, bem como da prevenção contra os incêndios florestais e outras catástrofes com impacto ambiental, da monitorização e recuperação de territórios afetados, da inventariação de espécies vegetais e animais, vigilância fixa e móvel, entre outras. (artigo nº 5, do Regulamento nº 124/2018)

Podem candidatar-se ao programa, através da plataforma informática https://programas.juventude.gov.pt/florestas as seguintes entidades:

a) Organizações Não-Governamentais de Ambiente e Equiparadas; b) Organizações de Produtores Florestais; c) Associações de jovens inscritas no Registo Nacional do Associativismo Jovem; d) Câmaras Municipais; e) Juntas de Freguesia; f) Outras entidades que prossigam objetivos abrangidos pela área de intervenção deste programa.

Os projetos têm as seguintes características:

O Programa é gerido através de uma plataforma informática, em: https://programas.juventude.gov.pt/florestas ;

; O Programa decorre ao longo de todo o ano civil, mas os projetos têm que terminar a 30 de novembro de 2020;

As entidades promotoras podem apresentar projectos com o mínimo de 20 dias de antecedência face à data de início;

de antecedência face à data de início; Os projetos têm uma duração mínima de 15 dias ;

têm uma ; Os jovens voluntários têm que ter entre 18 e 30 anos e condições de idoneidade para o exercício do voluntariado para a natureza e florestas;

têm que ter entre e condições de idoneidade para o exercício do voluntariado para a natureza e florestas; As atividades diárias , nos projetos, não podem ultrapassar as 5 horas (o horário diário das atividades compreende -se entre as 8 horas e as 21 horas, entre abril e outubro, inclusive, e entre as 9 e as 18 horas nos restantes meses);

, nos projetos, não podem ultrapassar as (o horário diário das atividades compreende -se entre as 8 horas e as 21 horas, entre abril e outubro, inclusive, e entre as 9 e as 18 horas nos restantes meses); A participação de cada voluntário tem uma duração máxima de 15 dias , salvo quando, a não existência de inscrições colocar em risco a continuidade do projeto. Na situação prevista no número anterior, desde que o voluntário manifeste interesse na continuação no projeto, a participação pode manter-se até ao final da duração do projeto;

tem uma , salvo quando, a não existência de inscrições colocar em risco a continuidade do projeto. Na situação prevista no número anterior, desde que o voluntário manifeste interesse na continuação no projeto, a participação pode manter-se até ao final da duração do projeto; As inscrições dos jovens realizam-se até 5 dias antes do início do projeto ;

realizam-se ; O IPDJ, I.P atribui às entidades organizadoras (salvo as autarquias):

– Uma comparticipação para a gestão do projeto, até ao máximo de 500,00 euros;

– O ressarcimento dos voluntários (valor jovem/dia).

O Programa decorre ao longo de todo o ano civil, mas os projetos têm que terminar a 30 de novembro de 2020.

Tem como moldura legal o Resolução de Conselho de Ministros nº 166/2017 de 2 de novembro e o Regulamento nº 178/2019 de 21 de fevereiro.

Para mais informações poderá contactar-nos através do telefone 289 891820, com os técnicos/as Miguel Veiga, Isabel Frade e Rosário Correia.