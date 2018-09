A Rota do Algarve está quase a chegar

Publicado em 24 Setembro 2018 por RUA

Petiscadores de todo o Algarve, já falta pouco. No próximo dia 4 de Outubro, arranca a oitava edição da Rota do Petisco e, desta vez, os sabores e a animação vão correr o Algarve de lés a lés. Esta é a maior Rota de sempre e todos estão convidados a provar o que de mais saboroso a nossa região tem para oferecer. São 277 as boas razões para sair de casa e enveredar numa autêntica ode à gula. É este o número de estabelecimentos aderentes à Rota do Petisco 2018, distribuídos por 13 concelhos. Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Silves, Monchique, Lagoa, Albufeira, Faro, Olhão, São Brás de Alportel, Tavira e Castro Marim prometem fazer as delícias de todos os amantes da boa cozinha.

Os mais saborosos petiscos serão serviços ao melhor preço: 3€ o Menu Petisco (petisco + bebida) e 2€ o Menu Doce Regional (sobremesa + bebida). Este ano, renova-se a aposta na gastronomia regional. Os produtos e os modos de fazer do Algarve marcarão presença a cada garfada. Para poder desfrutar destas vantagens, apenas é preciso ter sempre à mão o Passaporte da Rota do Petisco, o qual pode ser adquirido pelo preço de 1€ nos estabelecimentos aderentes ou nos Postos de Informação da Rota.

O valor pago na aquisição do Passaporte da Rota do Petisco reverte na íntegra para o apoio de projectos sociais desenvolvidos por associações sediadas nos municípios participantes. Este ano, 14 projectos apoiados receberão o apoio da Rota Solidária, uma iniciativa com o apoio do Grupo HPA Saúde.

Em 2018, a Rota promete agradar a todos. A Rota dos Pequeninos fará uma vez mais as delícias dos petiscadores mais jovens com ementas especialmente concebidas a pensar nos seus gostos exigentes. Para os paladares mais requintados, também existirá uma modalidade à medida: a Rota dos Chefs. Dez chefs abraçaram o desafio de confeccionar ementas exclusivas inspiradas nas tradições e nos produtos da terra. E o mais extraordinário é que o preço é exactamente o mesmo dos restantes menus da Rota, ou seja, 3€ com bebida incluída.

Mas ainda há mais. Os petiscadores mais assíduos poderão ganhar algo mais do que um estômago satisfeito e bons momentos entre amigos. Ao coleccionarem pelo menos 12 carimbos no Passaporte da Rota do Petisco e após o validarem num dos Postos de Informação, ficam imediatamente habilitados a ganhar um dos irresistíveis prémios da Rota 2018.

Portanto, são muitas as boas razões para se fazer à Rota entre 4 de Outubro a 4 de Novembro. Afinal, de Odeceixe a Odeleite, haverá sempre um petisco à sua espera.

A Rota do Petisco é uma iniciativa da Associação Teia D’Impulsos, com o patrocínio oficial da Cerveja Sagres e o apoio dos municípios de Aljezur, Vila do Bispo Lagos, Portimão, Silves, Monchique, Lagoa, Albufeira, Faro, Olhão, São Brás de Alportel, Tavira e Castro Marim; das Juntas de Freguesia de Portimão e Alvor; do Grupo HPA Saúde (Rota Solidária); da Região do Turismo do Algarve; da Associação de Turismo do Algarve; da Direcção Regional da Cultural do Algarve; da Associação das Terras do Infante; da Multi Rental; da Docapesca; da Algarexperience; da CP – Comboios de Portugal; da Associação de Comerciantes de Armação de Pêra; e da Comissão Vitivinícola do Algarve. A Rota do Petisco 2018 conta também com a parceria na comunicação da ItBase, da Prime Digital e da PQ Design, bem como com os media partners Sul Informação, Rádio Alvor e RUA FM.

Quer saber mais? Consulte o website da Rota do Petisco ou envie-nos as suas dúvidas através do e-mail rotadopetisco@teiadimpulsos.pt.