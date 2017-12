A Música Portuguesa A Gostar Dela Própria celebra 7º Aniversário a 19, 20 e 21 de Janeiro em Beja, Lisboa e Monforte da Beira 

Publicado em 18 Dezembro 2017 por RUA

De repente passaram 7 anos. Tudo começou a 16 de Janeiro de 2011 com uma premissa: gravar 5 vídeos por semana e colocar num mesmo lugar a grande diversidade da música portuguesa. 7 anos volvidos, isso resultou num programa de rádio, numa série de televisão, num palco nos Bons Sons, 3.000 vídeos, um site, 1.800 projectos diferentes, muitas palestras e vários documentários.

A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria gostou de todos e deu voz a muitos projectos e a pessoas que cantavam essencialmente para si próprios. Com estes 7 anos, fecha-se um ciclo e comprova-se uma maturidade: o projecto já não tem que se provar, tem sim que se apurar.

O 7º Aniversário da Música Portuguesa a Gostar Dela Própria será comemorado em 3 dias consecutivos – 19, 20 e 21 de Janeiro – e em 3 lugares diferentes: Beja, Lisboa e Monforte da Beira, procurando a descentralização e marcando, cada vez mais, a sua presença no interior.

Tudo começa em Beja, no dia 19 de Janeiro, data em que o realizador Tiago Pereira lançará o primeiro Centro Interpretativo d’A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria – com uma programação anual e uma colaboração com as escolas locais – no Centro Unesco para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial. Haverá ainda oportunidade para assistir aos concertos de Paulo Colaço e do Grupo Coral Douradas Espigas de Albernoa.

A 20 de Janeiro, A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria estreia a sua curadoria musical no Teatro Nacional D. Maria II com o ciclo “Portugal em vias de extinção”, com um grupo de polifonia de Carvalhal de Vermilhas, Vouzela.

Para finalizar esta celebração, no dia 21 de Janeiro, irá organizar-se um grande piquenique manifesto musical em Monforte da Beira, chamado “À Nossa Beira”. Este piquenique vai levar músicos e grupos de todas as partes do país a uma pequena aldeia da Beira Baixa, como um manifesto para se conhecer Portugal.

Fica lançado o repto! Cada pessoa leva o que quiser (comida, bebida, música), e como não existe um palco ou uma programação musical, cada um tocará ou cantará se e quando quiser, e traz a sua família e amigos para todos conviverem.

Está já confirmada a participação do grupo de bombos Toc`andar da Marinha Grande, das Cantadeiras do Vale do Neiva de Viana do Castelo, do Pedro Mestre e a sua viola campaniça, das Ceifeiras de Pias, do grupo Coral da Academia Sénior de Serpa, do grupo de cavaquinhos de Torres Vedras, das Adufeiras da região, do percussionista Tiago Pereira e de muitos outros músicos de outras vertentes musicais como o Éme, a Moxila e o Jorge Cruz (Diabo na Cruz).

Em colaboração com a CP-Comboios de Portugal, parte um comboio de Lisboa, que pode ser também apanhado no Entroncamento e que levará as pessoas a Castelo Branco, onde estará um autocarro para os levar para Monforte da Beira. Com uma forte colaboração da Junta de Freguesia de Monforte, este é um manifesto para que as pessoas se juntem, conheçam o seu país e entendam a determinação e a força que se tem de ter para se viver no interior.