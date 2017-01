“A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria” apresenta-se em São Brás de Alportel

Publicado em 16 Janeiro 2017 por RUA

No próximo dia 28 de Janeiro, pelas 16h00, no Museu do Traje, em S. Brás de Alportel, é realizada a primeira apresentação no Algarve do aguardado livro com a série documental “O Povo que Ainda Canta”, de Tiago Pereira, e do novo site d’A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria (AMPAGDP).

A sessão contará com a presença do realizador Tiago Pereira e do editor José Moças (Tradisom), sendo o livro apresentado pelo programador cultural Paulo Pires. Haverá ainda alguns momentos musicais.

Celebrando seis anos de existência do projecto AMPAGDP, o livro agora editado, com 92 páginas, inclui 8 DVD’s da série documental “O Povo que Ainda Canta”, produzida para a RTP2 em 2015. A publicação é o resultado do sistemático e abrangente trabalho que Tiago Pereira e a sua equipa têm vindo a realizar desde Janeiro de 2011, registando práticas musicais de tradição oral, cantigas, rezas, paisagens sonoras, danças, mas também projectos musicais organizados de cariz urbano de vários géneros.

Sobre o lançamento do site, Tiago Pereira explica: “Em 6 anos, o projecto teve grande influência na forma como hoje muitos portugueses olham para as suas raízes musicais mas viveu sempre do efeito imediato que os seus mais de 2.600 vídeos geravam no momento em que eram publicados nas redes sociais. Com o lançamento do site, é possível procurar os vídeos por instrumento, região, género, produção e realizador e ainda viajar pelo país, de distrito em distrito, incluindo as ilhas.”

O livro é dedicado a Adélia Garcia, entre outras, figura incontornável no trabalho de Tiago Pereira, a qual faleceu no dia 31 de Dezembro de 2016.

O evento tem entrada livre e conta com o apoio institucional do Museu do Traje.

Para mais informações os interessados podem contactar o Museu do Traje pelo telefone 289840100 ou através do email geral@museu-sbras.com