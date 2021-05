A Europa regressa à RUA no Dia da Europa

Publicado em 07 Maio 2021 por RUA FM

O Europe Direct Algarve e o Centro de Documentação da Universidade do Algarve, em parceria com a Rede MOVE, dão corpo a um novo espaço sobre a União Europeia, na RUA FM, Rádio Universitária do Algarve, a estrear a 9 de maio, Dia da Europa.

O público-alvo são os jovens. Os jovens como agentes de promoção do desenvolvimento, organizados ou em grupos informais, mas também dos jovens isolados, para quem diariamente são construídas políticas, medidas e projetos com objetivo de uma maior inclusão.

Trata-se de um programa de rádio e o objetivo passa por transmitir informação útil sobre a União Europeia (EU) e dar a conhecer os projetos de jovens e/ou para jovens, da iniciativa de entidades públicas ou de atores privados, no Algarve e na zona raiana da Província de Huelva. O objetivo é aprofundar entre os mais jovens a cidadania europeia e fazer assim a Europa mais próxima.

O programa, semanal, conta com diversas rubricas, entre elas o Speak Corner – um espaço onde, através de diversos idiomas nos é dado a conhecer um conjunto de expressões típicas e úteis à comunicação no dia-a-dia, numa sociedade cada vez mais intercultural. No DESTAQUE semanal fala-se de quem, no Algarve e na cooperação transfronteiriça desenvolve projetos com e para os jovens. O novo programa, que arranca no dia da Europa, 9 de maio, tem também espaço para curiosidades e informações úteis sobre iniciativas ou programas da União Europeia. Com a duração de cerca de 6 minutos, o programa será transmitido às segundas-feiras.

A produção, apoiada pela RUA FM, conta com uma equipa diversificada de comunicadores, estudantes da UAlg e também alguns jovens que estão a realizar projetos Erasmus no Algarve (estudantes ou voluntários), oriundos de vários pontos da UE. A escolha da «RUA FM» para transmitir este programa deve-se ao facto de se tratar de uma rádio universitária ouvida por muitos jovens.

Para Alexandre Moura, coordenador de Informação e Conteúdos da RUA FM, com este programa pretende-se “esclarecer os jovens em matéria europeia, acrescentar algo às suas vidas e proporcionar-lhes uma emissão que os deixe a aguardar com entusiasmo a semana seguinte”.

A RUA DA EUROPA vai assim estrear-se no Dia da Europa integrada na iniciativa “Ponte.fm”, promovida pelo Parlamento Europeu – Gabinete de Portugal, que reúne as rádios universitárias do País. A emissão a partir da RUA FM – Rádio Universitária do Algarve, acontece das 12h às 14h, passando para a RUC (Coimbra) até às 16h e para a RUM (Minho) até às 18h.

Centro de Documentação Europeia

O Centro de Documentação Europeia está sedeado na Universidade do Algarve, é uma biblioteca especializada em assuntos europeus, criada em 1995 por protocolo com a Comissão Europeia. Faz parte de uma rede de 16 CDEs nacionais e de 300 CDEs europeus, cuja missão é apoiar a investigação e veicular a informação da União Europeia dentro da Comunidade Académica. Mas exerce outras atividades fora da Universidade, nomeadamente com as escolas secundárias do Algarve e outras atividades em parceria, com organismos de informação europeia.

Europe Direct Algarve

O Europe Direct Algarve é um serviço público que tem como principal missão difundir e disponibilizar uma informação generalista sobre a União Europeia, as suas políticas e os seus programas, aos cidadãos, instituições, comunidade escolar, entre outros. Está hospedado na CCDR Algarve e faz parte de uma Rede de Informação da Direcção-Geral da Comunicação da Comissão Europeia. A rede Europe Direct atua como intermediária entre os cidadãos e a União Europeia ao nível local. O seu lema é «A Europa perto de mim»!

Rede MOVE

A rede MOVE assume como missão divulgar e apoiar o acesso dos/as jovens da região do Algarve a oportunidades de mobilidade, voluntariado, empreendedorismo, emprego, educação e outras experiências no contexto regional, nacional e internacional. Pretende estimular uma cultura de participação, uma atitude em prol dos Direitos Humanos e de respeito pelo Ambiente, permitindo ao mesmo tempo o desenvolvimento de atividades e projetos conjuntos entre grupos informais, organizações, municípios e entidades do Algarve