A “Ética nas Organizações” vai estar em debate na UAlg

A Universidade do Algarve vai ser palco de uma conferência que irá promover o debate sobre a “Ética nas Organizações “, no dia 21 de novembro, às 10h00, no auditório 1.3 do Complexo Pedagógico do Campus da Penha”. Esta conferência reunirá duas individualidades com experiência comprovada, Fernando Correia, jornalista, fundador e investigador do Centro de Investigação de Media e Jornalismo (CIMJ), e José Oliveira, médico pediatra e presidente da Comissão de Ética do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Segundo Paulo Falcão, um dos organizadores do evento, “esta conferência pretende refletir sobre a dimensão ética de afirmação dos valores das organizações, tendo em conta a sua responsabilidade social e o necessário contributo para uma sociedade sustentável”.

Aberta a toda a comunidade, a conferência é organizada pela Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC), com o apoio do Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC).