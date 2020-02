“A+ Dádiva” convida estudantes da UAlg a doar sangue

Publicado em 04 Fevereiro 2020 por RUA FM

Um grupo de estudantes do 4º ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem juntamente com a Direção da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve promove a campanha “A+ Dádiva”.

A iniciativa pretende sensibilizar a comunidade algarvia para a importância da doação de sangue.

A recolha tem lugar nos dias 5, 12 e 19 de fevereiro, existindo transporte gratuito entre as 10 e as 15 horas, a partir da Universidade do Algarve – Campus das Gambelas para o Serviço de Sangue do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, a fim de efetivar a doação.