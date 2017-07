8ª edição do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza com inscrições abertas

Publicado em 17 Julho 2017 por RUA

Sábado, 15 de julho, foi anunciado o programa da 8ª edição do Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza. Entre 4 e 8 de outubro, Sagres será o ponto de encontro das aves migratórias e dos amantes da natureza. Os participantes devem inscrever-se no formulário online.

Serão cinco dias com atividades a decorrer de manhã à noite em várias zonas de Vila do Bispo, com incidência para Sagres. O programa é muito diversificado, mas o destaque vai para as saídas de observação de aves em terra e no mar. Como não só de aves vive o festival, o programa conta também com caminhadas, passeios para conhecer a geologia, a flora e o património local, sessões de anilhagem, passeios de barco, atividades dirigidas aos mais novos, mini-cursos e outras atividades interessantes e relacionadas com o mote que une organização e participantes – a Natureza!

O festival é também um evento que promove a partilha e a troca de experiências entre os amantes da natureza. É uma oportunidade de relaxar e usufruir do fantástico e único pôr-do-sol de Sagres.

Entre as surpresas a destacar para a edição deste ano, vamos contar com momentos de convívio ao pôr do sol, concertos, observatórios móveis e viagens de comboio para descobrir de uma forma cómoda Sagres.

A participação implica inscrição nas atividades através de um formulário que se encontra no site do festival e atenção porque muitas atividades esgotam muito rapidamente! Existem atividades gratuitas e outras pagas, mas sempre com um desconto especial para os participantes do festival.

Esta iniciativa da Câmara Municipal de Vila do Bispo, tem como co-promotores a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e a Almargem.