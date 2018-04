8ª edição da Rota do Petisco vai passar por Albufeira

Publicado em 04 Abril 2018 por RUA

O regresso da Rota mais aguardada do ano já começa a dar os primeiros passos. Até dia 31 de maio estão abertas as inscrições para os estabelecimentos de restauração interessados em fazer parte da 8ª edição da Rota do Petisco. Este ano, pela primeira vez, Albufeira integra esta odisseia gastronómica, que durante um mês irá pôr todo o Algarve a petiscar.

A Câmara Municipal de Albufeira é um dos mais recentes parceiros da Rota do Petisco, uma iniciativa que tem por objetivo promover a restauração e o comércio local, a divulgação da gastronomia tradicional do Algarve e a revitalização das localidades aderentes, através da animação cultural e o enriquecimento da oferta turística da região fora da época alta.

Durante um mês, de 4 de outubro a 4 de novembro, residentes e turistas são convidados a percorrer os diversos estabelecimentos aderentes, guiados através de um passaporte, no qual estão identificadas todas as paragens da Rota do Petisco e a ementa especialmente confecionada para o evento.

Em 2018, no seu 8º ano de existência, a Rota do Petisco irá decorrer numa edição única por todo o Algarve em simultâneo, consolidando-se como um grande evento à escala regional.

A ementa deverá inspirar-se na gastronomia tradicional algarvia ou em alternativa apresentar uma oferta inovadora com base em produtos locais ou modos de confeção tradicionais. De acordo com a organização, esta será a mais algarvia de todas as Rotas e aquela que promete congregar petiscadores de toda a região. A aposta na qualidade e o preço sugestivo da Ementa (€3,00 Petisco Tradicional e €2,00 Doce Regional) continuam a ser argumentos de peso para encorajar à descoberta de novos restaurantes e sabores nunca antes experimentados e uma excelente oportunidade para divulgar a oferta gastronómica regional e fidelizar novos clientes.

Os estabelecimentos de restauração interessados em fazer parte da edição de 2018 da Rota do Petisco, deverão efetuar a sua inscrição através do preenchimento do formulário de candidatura em formato digital, disponível nos sites da Rota do Petisco: www.rotadopetisco.com e da Teia D`Impulsos: www.teiadimpulsos.pt. As candidaturas serão posteriormente avaliadas pela organização, que selecionará os estabelecimentos participantes.

Para mais informações contactar através do email: rotadopetisco@teiadimpulsos.pt ou do telefone 966 467 870.