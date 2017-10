7ª Mostra Interativa de Qualidade e Excelência – Yoga Algarve

Publicado em 25 Outubro 2017 por RUA

Pelo sétimo ano consecutivo, nos próximos dias 27 e 28 de outubro, a Confederação Portuguesa do Yoga através da sua Delegação Regional do Algarve – ARYAL, organiza mais uma edição do evento “Mostra Interativa de Qualidade e Excelência – Yoga Algarve”, a ter lugar no Complexo Pedagógico do Campus da Penha, na Universidade do Algarve, em Faro.

A Associação Regional do Yoga do Algarve, arrogou-se de promotora destes encontros, nos quais se tem obtido resultados extraordinários, contando a cada ano com a participação de cada vez maior número de entidades, e recolhendo opinião de grande satisfação por parte dos participantes.

A Confederação Portuguesa do Yoga possui cerca de meia centena de Centros do Yoga espalhados pelo país,

quatro dos quais no Algarve: Faro, Tavira, Lagos e Albufeira.

O Yoga Algarve tem como principais objetivos:

.1- Identificar as empresas privadas, nas suas diversas áreas, que trabalham com Excelência e as empresas públicas de qualidade, bem como as Entidades Oficiais, e outras Instituições de Qualidade, e promover um encontro Anual, em Outubro, de modo a que os dirigentes dessas Empresas e Entidades se conheçam (bem como os seus trabalhadores), visando a criação de sinergias, cooperação, e massa crítica, para que o seu trabalho de excelência se consolide, intensifique e alargue.

2- Para que o Yoga, e as suas fantásticas possibilidades, possa ser conhecido, quer dos dirigentes, quer dos trabalhadores, promovendo a Saúde pessoal, a criatividade, a alegria no trabalho, a cooperação, a descontração, e o estimulo intelectual, diminuindo o absentismo.

Neste ano, o evento, conta com a participação de distintas personalidades da sociedade Algarvia, nomeadamente, a Exma. Sra. Drª Alexandra Gonçalves, Diretora Regional da Cultura; o Exmo. Sr.Eng. Fernando Severino, Diretor Regional da Agricultura e Pescas e o Exmo. Sr. Dr. Rogério Bacalhau, Presidente da Câmara Municipal de Faro, que apoiam o conceito patente na organização desta Mostra, o que motivou a sua organização a continuar a apostar nesta dinâmica para uma realização anual que possa congregar cada vez mais participantes.

Haverá ainda lugar para uma Aula do Yoga para Gestores, e uma agenda com diferentes temas e abordagens integradas num ciclo de conferências, com a participação de várias entidades da região, onde estas terão oportunidade de apresentar aos visitantes os aspetos mais relevantes das suas atividades e projetos.

Para mais informações contactar:

ARYAL

Associação Regional do Yoga do Algarve

Ashrama Faro – Centro do Yoga

Rua Sport Faro e Benfica, nº1-A

R/C Dtº, 8000-544 Faro e-mail:

yoga.algarve@gmail.com

tel: 289 813 136 tlm: 931 375 380

www.yogaalgarve.pt