7ª Edição Rota do Petisco chega a Lagos, Aljezur e Vila do Bispo

Publicado em 02 Maio 2017 por RUA FM

De 5 de Maio a 11 de Junho, a Rota do Petisco transforma os concelhos de Lagos, Aljezur e agora também Vila do Bispo nas capitais do petisco com um vasto cardápio de propostas de fazer crescer água na boca.

Na sua sétima edição, a Rota do Petisco arranca com as Terras do Infante, tendo como parceiros institucionais a Associação das Terras do Infante e as Câmaras Municipais de Lagos, Aljezur e Vila do Bispo. Esta Rota conta com a participação de 75 estabelecimentos de restauração aderentes e 11 estabelecimentos comerciais participantes na Rota do Comércio. O lançamento da Rota do Petisco 2017 será marcado pela Festa de Apresentação da Rota do Petisco Terras do Infante, que terá lugar no dia 4 de Maio, às 20:30, no Centro Cultural de Lagos.

A Rota do Petisco nasceu há sete anos como um projecto de cariz cultural e recreativo dinamizado pela Associação Teia D’Impulsos (TDI). Com a parceria da Sagres e o apoio de várias entidades locais públicas e privadas, esta é uma iniciativa que visa a promoção da restauração e do comércio local, a divulgação da gastronomia tradicional portuguesa, bem como a revitalização das localidades que a acolhem, através de animação social e cultural, e o enriquecimento da oferta turística da região.

O modelo de funcionamento da Rota do Petisco mantém-se. Os estabelecimentos aderentes apresentam a sua ementa da Rota, na modalidade de “Petisco” (prato+ bebida) com o preço unitário de 3€, e, na modalidade “ Doce Regional” no valor de 2€. Os “petiscadores” que quiserem participar deverão adquirir o passaporte da Rota nos postos de informação do evento ou nos estabelecimentos aderentes e, a partir de então, escolher os seus destinos, deliciar-se com as iguarias e coleccionar carimbos por cada petisco consumido.

Para além disto, o mesmo passaporte dá ainda acesso a todo um programa cultural, assim como a um conjunto de vantagens, descontos e prémios. Tal como nas edições transactas, o Passaporte da Rota do Petisco volta a ser solidário, revertendo o custo de 1€ na sua aquisição exclusivamente para o apoio a doze projectos sociais promovidos por instituições locais. Nos quatro anos de existência da Rota Solidária Liberty Seguros foi possível angariar cerca de 62 mil euros para quinze diferentes projectos.

Nos últimos anos, a Rota do Petisco afirmou-se como uma referência no âmbito dos eventos gastronómicos no Algarve e revelou-se capaz de gerar um impacto económico muito significativo. Só em 2016, o valor total das Ementas da Rota vendidas nos 250 estabelecimentos (distribuídos por seis concelhos) que aderiram à iniciativa, representou um impacto económico directo calculado em 700 mil euros. Estes são indicadores que revelam a importância do evento para a dinamização da economia local e a franca adesão do público ao apelo ao Petisco.

A Rota conseguiu fazer renascer na região um conceito em vias de se perder: petiscar enquanto sinónimo de parar, romper com o quotidiano e conviver com aqueles que nos são mais queridos. “Ir à Rota” é já uma expressão comum no vocabulário dos Barlaventinos. E o que começou por ser um incentivo à tradição local, tornou-se já, uma tradição local.

Mais informações aqui