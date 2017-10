Publicado em 03 Outubro 2017 por RUA

Sexta e Sábado, 6 e 7 de outubro, a Associação Recreativa e Cultural de Músicos recebe a 7ª edição do Faro Alternativo.

Em 2017 o festival regressa com um cartaz de luxo.

Sexta-feira sobem ao palco Switchtense, We Are Killing Ourselves, Albert Fish, Terror Empire, Artigo 21 e MEDO.

Sábado é a vez dos Mata-Ratos atuarem neste festival juntamente com os For The Glory, Minority Of One, Broken Distance, Challenge e Somber Rites.

O evento é organizado numa parceria entre a Associação RC Músicos e a Out Of Sight Crew.

A abertura das portas está marcada para as 20h e o inicio dos concertos para as 20h30.

