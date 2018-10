Publicado em 19 Outubro 2018 por RUA

Restam 7.500 bilhetes para o concerto dos Metallica no Estádio do Restelo inserido na Worldwired Tour 2019 que já vendeu mais de 1 milhão de bilhetes.

Os Metallica regressam a Portugal a 1 de Maio de 2019 para um concerto único, em Lisboa, no Estádio do Restelo, para o qual ainda estão à venda cerca de 7.500 bilhetes, nos locais habituais, com compra limitada a 6 ingressos por pessoa. A Worldwired Tour volta à Europa em 2019, desta vez numa impressionante digressão de estádios e recintos ao ar livre.

Com mais de 1 milhão de bilhetes vendidos por toda a Europa ao longo das últimas semanas, os Metallica já esgotaram os concertos em Bruxelas (Bélgica), Berlim (Alemanha), Gotemburgo (Suécia), Trondheim (Noruega) e Varsóvia (Polónia). A Worldwired Tour marca o regresso dos Metallica a um estádio português, 23 anos após o último concerto, precisamente no Restelo, em 1996.

Depois de terem esgotado, em apenas 6 dias, o concerto na Altice Arena realizado em Fevereiro deste ano, o concerto de Metallica agendada para 1 de Maio de 2019 assinala o arranque da nova etapa europeia da Worldwired Tour. Os convidados especiais Ghost e Bokassa asseguram a primeira parte de todos os espectáculos da digressão.

Antes do concerto, no próximo dia 2 de Novembro, os Metallica irão lançar uma versão remasterizada de “And Justice For All…”, o quarto álbum de originais, que contém alguns dos maiores clássicos da banda como “One”, “Harvester of Sorrow” e “The Shortest Straw”, entre outros.