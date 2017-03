4º Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Algarve forma novos médicos

Publicado em 09 Março 2017 por RUA

Este sábado, 11 de Março, às 17h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Faro, realiza-se a cerimónia de formatura dos alunos da turma do 4º Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Algarve (UAlg), que simboliza um ponto de partida para os futuros médicos, formados na academia algarvia.

Os futuros médicos receberam formação superior, em estreita ligação com docentes e cientistas da UAlg e de instituições internacionais, bem como com especialistas em medicina geral e familiar (MGF) da região algarvia e especialistas dos Hospitais de Faro/Portimão/Litoral Alentejano/Évora/Garcia de Orta e Setúbal.

O Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Algarve caminha para a sua 9ª edição, tendo formado até ao dia de hoje cerca de 120 médicos, que se encontram a praticar medicina tanto a nível nacional como internacional.

Este curso apresenta características únicas e inovadoras, pois é o primeiro curso de 4 anos para pós-graduados na Europa, fora do Reino Unido e Irlanda. O currículo é baseado na aprendizagem baseada em problemas e é o primeiro programa na Europa a oferecer treino clínico claramente centrado na Medicina Geral e Familiar. O curso de Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Algarve representa um salto significativo no século XXI para a Educação Médica em Portugal.