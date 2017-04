4ª Feira do Queijo e do Vinho de Faro

Publicado em 17 Abril 2017 por RUA

Depois do sucesso das três primeiras edições da Feira do Queijo e do Vinho de Faro, que contaram com milhares de visitantes nacionais e estrangeiros, a empresa municipal AmbiFaro vai realizar de 20 a 23 de Abril a 4.ª edição, que decorrerá, mais uma vez, no Jardim Manuel Bívar, na Baixa de Faro.

De acordo com Bruno Lage, presidente da AmbiFaro, “este evento, à semelhança dos anteriores, vai trazer a Faro um setor ainda desconhecido por muitos, permitindo que os seus visitantes aprofundem os seus conhecimentos numa área de grande interesse estratégico para a economia do nosso país e que precisa de ser valorizada e promovida, reforçando a coesão territorial e a importância dos produtos endógenos na economia, na tradição e na identidade portuguesa”.

Ao longo destes 4 dias de feira, os visitantes podem encontrar nos mais de 800 m2 de recinto, uma área de tasquinhas onde poderão degustar queijos, enchidos e vinhos regionais. Outra área desta feira é preenchida essencialmente por produtores de quase todo o país, destacando-se os famosos queijos de Serpa, de Nisa, de Moura, da Serra da Estrela, da Serra da Gardunha, Mirandela e os queijos de cabra do Algarve e, como não poderia deixar de ser, um vasto leque de vinhos de regiões como o Algarve, Alentejo, Bairrada, Beira Interior, Dão e Douro, com especial destaque para a presença da Rota dos Vinhos do Algarve.

Ao todo serão mais de três dezenas de stands que vão promover e divulgar o que de melhor se faz no setor vitivinícola e do queijo, bem como na produção regional de doces, licores e enchidos.

A grande novidade para este ano será a existência da modalidade de “vinho a copo” para que os visitantes possam saborear os seus vinhos favoritos junto dos stands dos próprios produtores. Para isso deverá ser adquirido um copo alusivo ao evento.

Esta iniciativa, tal como as edições anteriores, é de entrada livre e o público presente poderá também contar com algumas provas de queijo, enchidos e vinho e com uma mostra de artesanato regional algarvio, destacando-se na sexta-feira, pelas 18h30, um workshop sobre “Prova Técnica de Vinhos” a cargo do Enófilo Gilmar Brito. A inscrição neste workshop está limitada a 20 lugares pelo que os interessados deverão proceder à sua inscrição junto da AmbiFaro pelo telefone: 289897250.

Os horários são: 5ª e 6ª feira – das 17h às 23h | Sábado e Domingo – das 11h às 23h.