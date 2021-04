44º Cross Internacional das Açoteias regressa a 18 de abril

Publicado em 14 Abril 2021 por RUA FM

O pinhal à beira mar das Açoteias/Falésia prepara-se para receber mais uma edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor, no próximo domingo, 18 de abril. Trata-se da 44ª edição e a manhã será dedicada à competição profissional dos atletas participantes no Cross Internacional das Amendoeiras em Flor. “Uma iniciativa que transporta Albufeira para o mundo e traz do mundo os melhores atletas”, refere o autarca, José Carlos Rolo. Trata-se de uma organização da Associação de Atletismo do Algarve em parceria com o Município de Albufeira, contando com o apoio do Instituto Português de Desporto e Juventude e da Região de Turismo do Algarve.

“Após algumas indefinições decorrentes da atual pandemia, foi consensual de que era preciso dar uma resposta aos inúmeros pedidos dos amantes do Atletismo, bem como voltar a trazer à ribalta um dos cenários mais bonitos e privilegiados deste país para a prática do Atletismo” refere José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

A Associação de Atletismo do Algarve, responsável pela organização da última etapa do Circuito Mundial de Corta Mato da World Athletics, reforça tratar-se de “uma competição de elite na vertente mais antiga da modalidade, o Corta Mato, dando assim a oportunidade de competição, com a presença de alguns dos melhores atletas Internacionais, bem como os melhores atletas Nacionais e os primeiros planos do atletismo Algarvio.”

Este ano, a competição é limitada apenas a atletas profissionais e com ausência de publico, face às circunstâncias atuais da pandemia e regras da DGS em vigor. “Serão cumpridas escrupulosamente as medidas sanitárias de higiene e segurança emanadas pelas autoridades competentes”, refere a organização, acrescentado que apesar desta adaptação, a grande prova das “sapatilhas douradas” vai “encher de emoção um dos circuitos de cross mais bonitos e mais espetaculares do Mundo”. Como tal, este ano não se realiza a prova do campeonato regional nem a prova de desporto adaptado para atletas com deficiência.

O atletismo de alta competição está assim de regresso às Açoteias e poderá ser acompanhado em direto na Bola TV e Live streeaming no Youtube e Facebook da AAALGARVE.