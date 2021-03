“O Palco em Casa” com os Plasticine

Publicado em 17 Março 2021 por RUA FM

No dia 20 de Março, sábado, o coletivo algarvio Plasticine apresenta-se no palco do Centro Cultural de Lagos. O concerto que não é aberto ao público devido ao contexto da pandemia, mas vai ser transmitido na página de Facebook do Município de Lagos.

Este e outros espetáculos no mesmo formato, integram-se na iniciativa O Palco em Casa, que a autarquia promove até dia 3 de Abril.

Os Plasticine apresentam-se com 10 músicos em palco e o concerto tem a duração aproximada de 45 min onde são tocados temas já editados e 2 inéditos.

Link para o evento: https://bit.ly/3qL0J8H

Plasticine

Site: https://plasticineband.jimdosite.com

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=rMvuKn-0Sac

Facebook: www.facebook.com/plasticinebandpt

Instagram: plasticine.band.pt

Canal youtube: https://www.youtube.com/c/PlasticineBandPT

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2QQHBHXKsGDpA2fLdV1OHj?si=dWIMnI4xToGoUOlKJXGNsw

iTunes Music: https://music.apple.com/pt/album/plasticine/1482358955?l=en